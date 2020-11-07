這條大圳竟然55年沒整修！缺水當頭漏水嚴重搶修露曙光

「一條55年未曾整修過的灌溉大圳，終於要修繕了！」農委會改制為公務機關後，改善破損渠道腳步沒停過！立委蘇治芬爭取2千400萬元改善雲林縣濁幹線北港水井分線一區，預計明年元月動工，6月完竣。

不但修水路也修道路，整修後沿岸道路可拓寬為六米，進出便捷、農產運輸更安全。農委會農田水利署雲林管理處今天舉行開工說明會，上百位農民、居民到場了解，很是期待。原因是這條灌溉渠圳竟然超過半世紀未曾整修過。

立法委員蘇治芬、行政院顧問吳錦銘、縣議員蔡岳儒、前北港鎮長張勝智、鄉民代表許玉明等人也一同到場關心。

農田水利署雲林管理處副處長林富元指出，北港水井分線屬於濁幹線灌區末端母圳，上次改善是在民國54年，迄今已55年都未整修過，圳底殘破不堪，圳坡雜草叢生，導致水資源滲失，不利水源配給，感謝立委爭取改善。

北港溝皂水利工作站長林明察表示，水井分線屬於濁幹線的北港支線，將利用停水期施工，預計今年12月25日停水，水井分線改善工程則在明年元旦開工，6月完竣通水。

林明察說明，水井分線一區改善長度623公尺，改善為矩形座槽，可多出六米空間，右岸原有重劃區道路，左岸則配合大圳整修一併拓寬為6米寬道路。圳底將挖深1.5米做沈砂池，每年疏濬一次，疏濬出來的泥土則由管理處分配做土方平衡，以保持汲水的順暢，一舉兩得。

林富元強調，完成後的水井分線擔負的已不只是灌溉功能，且一併拓寬整治道路，將使得農產品的運輸更加方便，大幅提升交通便捷。