雨來了！閃電颱風快閃 雨水為旱災玉米田帶來生機

「閃電」颱風快閃離開，嘉義縣降雨少，旱災嚴重的海區鄉鎮只降4毫米雨量，杯水車薪，無法紓解旱象，但受災最嚴重的義竹鄉農會總幹事翁永寧說，有雨總比沒雨好，這場雨讓旱作的硬質及青割玉米有了生機，許多玉米活了！

嘉義氣象站說，上午8點半解除陸上颱風警報，嘉義縣最大雨量在布袋鎮只有4毫米，颱風離去，為嘉義帶來降雨機會不大，入冬進入旱季。

因長期久旱不雨，嘉義縣硬質玉米（飼料玉米）、青割玉米（牧草）受災嚴重，縣府統計受害367公頃，受損程度20%，達天災現金救助標準，農委會公告辦理天然災害現金救助及低利貸款，明天申報截止，縣府統計，累計逾1500戶農民申報災損。

救助金額硬質玉米每公頃1萬6千元，青割玉米每公頃1萬700元，契作獎勵金每公頃6萬元照常發放；農民期待颱風帶來雨水紓解旱象希望落空，台南區農改場朴子分場長游添榮說，為旱作玉米生長，降雨量要至少20毫米，才能讓乾旱表土層濕潤，讓玉米有足夠水份發芽生長。