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文青到台南必訪「知事官邸」 質感生活館明起對外開放

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
原台南縣知事官邸生活館明天對外開放。圖／台南市文化局提供
原台南縣知事官邸生活館明天對外開放。圖／台南市文化局提供

文青到台南必訪的「原台南縣知事官邸」融入新元素，居家生活、文創、仕女時尚等商品進駐，打造成「知事官邸生活館」，台南市文化局表示，未來還會推出體驗課程，相信將是台南的新亮點，知事官邸生活館從明天起正式對外開放。

台南市定古蹟「原台南縣知事官邸」興建於1900 年，為典型的英國在南洋所建造的殖民樣式建築，四面都有拱廊的2層樓高建築，中間與兩側突出為八角形，造型特殊少見；舊有屋頂凸出山牆圖騰狀似時鐘，台南人暱稱為「時鐘樓」。

文化局長葉澤山表示，知事官邸除作為地方知事的官邸外，另一個重要的用途是作為日本皇族外出時的「御泊所」，也是台灣在日本時期磚造建築的重要地標。

為活化再利用知事官邸，南市府以公私協力合作方式，委託安提阿設計有限公司經營管理，在保留歷史古蹟及建築特色下，融入具質感的居家生活選物、文創設計，以及展覽、課程、遊程及主題活動等多方面的體驗，堆疊打造屬於台南的獨特美學，讓古蹟不再只是歷史建物，而是提供市民朋友跨領域、跨時代以及跨區域的嶄新生活場域。

館內除了整合居家、生活、服飾、珠寶，也將相繼推出藝術、設計、文物及各類型的主題展覽，首波展覽攜手采泥藝術，邀請到霍剛及李光裕兩位大師，以繪畫與雕塑在古蹟空間中對話。未來寶吉祥藝術中心的精品藝術也將在此展出。

原台南縣知事官邸生活館明天對外開放。圖／台南市文化局提供
原台南縣知事官邸生活館明天對外開放。圖／台南市文化局提供

建築 古蹟

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