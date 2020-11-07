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阿里山最閃亮原民音樂季muni 達娜伊谷劇場開唱
觀光局阿里山國家風景區管理處（簡稱阿管處），今、明兩天以及20、21日，連續兩個周休，在阿里山鄉鄒族山美部落達娜伊谷自然生態公園樂舞劇場，盛大舉辦4場「阿里山muni音樂季」，「閃電」颱風陸上警報解除，歡迎民眾上山聆賞音樂。
原民音樂，除鄒族優秀團隊用嘹亮歌聲與動人舞蹈，唱出部落美好，還有全台不同族群樂舞團隊與金曲原民歌手，阿管處長馬惠達說，「muni」鄒族語意為「發出聲音的意思」，音樂季邁入第3年，讓族人發掘傳唱「鄒族傳統歌謠」及結合「神話故事」展演，為muni音樂季最重要的元素與精神。
今明兩天有阿里山展演團隊：達娜伊谷舞團、yupasuengi、阿里山鄒族風笛表演藝術團、跳動的山林等優秀團隊，展演鄒族神話故事及傳統歌謠；曾在國慶日展演的傳源文化藝術團以「山林的呼喚」精采呈現泰雅族獨特珍貴的口述傳統文化資產。
另有花蓮的太巴塱天藝藝術團，以阿美族迎賓舞帶出熱情洋溢縱谷熱情，壓軸由金鐘金曲雙料得主沈文程（魯凱族），以及甫獲今年金曲獎三大獎項的阿爆（排灣族）帶來連串精彩的金曲演出，讓muni音樂季現場HIGH到最高點。
壓軸兩場muni音樂季20、21日登場，重金禮聘金曲創作歌姬戴曉君、新生代創作團體-Paliulius樂團等金曲團隊接力開唱，眾星齊聚點亮muni。活動期間歡迎大家到阿里山EASY GO電商平台上購買「達娜伊谷入園門票」購票連結：https://bit.ly/3mDfCZd（原價100元，優惠票價90元）。
即日起11月21日優惠90元，入園體驗射箭、搗麻糬，現場還有原住民市集展售在地農特產品及文創商品，活動詳情請上阿里山國家風景區官網或至「阿里山新印象」臉書粉絲專頁查詢。
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