台南學甲外環道最後一段路 營建署允諾快速開闢完成

台南市學甲外環道6號道路，還有最後一段路，立委賴惠員邀營建署長吳欣修會勘，吳欣修表示，市府工務局已提報工程計畫費，了解詳細計畫用地範圍及工程經費，明年正式開始規畫作業，希望後年馬上動工，按照預定時程儘速規劃辦理，以最快的速度完成學甲外環道最後一段路。

賴惠員表示，本計畫為台南市學甲都市計畫外環道最後一塊拼圖，往東連省道台19線往台84快速道路，往西連通市道171線至北門觀光旅遊區及市道174線銜接台61西濱快速道路至將軍等地，完成後將分流台19線、市道171線及市道174線行經學甲市區穿越性車流，完善學甲地區交通路網，提升道路易行性，大大提升學甲、將軍、北門等地區的交通便利性，將減少市區內交通壅塞情況。

台南市工務局總工程司危仕修指出，學甲區六號道路開闢工程計畫長度1810公尺，將開闢路寬25公尺的道路，總經費約5.34億元，其中用地取得經費2.14億元，工程經費3.2億元，會勘後將提報工程設計費一千萬元，詳細規畫後列入生活圈道路計畫，以利爭取後續工程經費及施作。