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虎尾農工送億元生日禮物 實習大樓為校慶增光彩

聯合報 / 記者蔡維斌／連線即時報導
虎尾農工實習大樓完工落成啟用。記者蔡維斌／攝影
虎尾農工實習大樓完工落成啟用。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾農工新建機械群科及商科教學實習大樓今天落成啟用，校長李重毅、雲林副縣長謝淑亞、國教署秘書室主任葉信村等共同剪綵，校方舉辦92周年校慶，這棟被譽雲林單價最高的實習大樓，將有完善的實習環境，李重毅說，是送給學校最好的生日禮物。

虎尾農工建校92年是雲林歷史最久的農工職校，原有實習大樓老舊，經前校長也是現任斗六家商校長許永昌爭取，獲教育部補助1億930萬元興建機械群科及商科教學實習大樓，今落成啟用，不少國高中校長與家長會前往祝賀。

李重毅說，新大樓107年6月開工，今年完工，建築設計以多邊形分割構成牆面突顯視覺焦點，使校園景觀更具完整性。

實習大樓供機械群科進駐，內設有CAD/CAM電繪、 CNC車 (銑 )床、選手訓練室、專題實作及創新製造等多間實習工場，融入108課綱設備完善並將跨領域教學合作，希望培育更多人才。

虎尾農工實習大樓完工落成啟用。記者蔡維斌／攝影
虎尾農工實習大樓完工落成啟用。記者蔡維斌／攝影
虎尾農工實習大樓完工落成啟用。記者蔡維斌／攝影
虎尾農工實習大樓完工落成啟用。記者蔡維斌／攝影

實習 108課綱

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