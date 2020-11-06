慶祝第75屆更生保護節 陪更生人度過難關

臺灣更生保護會今天舉辦第75屆更生保護節慶祝大會，以「更生75、點亮幸福」為題，台灣高等檢察署檢察長邢泰釗指出，更生人創業受疫情影響，臺灣更生保護會超前部署，陪同更生人度過難關。

雲林第二監獄戰鼓醒獅開場，接續由掌中戲團演出「掌中乾坤、吉猴騰祥」，受刑人帶來精湛的演出，贏得滿堂彩，同時發表臺灣更生保護會新服務標誌和吉祥物幸運猴，並表揚黃文智等195人，感謝他們長期致力於更生保護工作。

法務部長蔡清祥致詞時表示，協助更生人賦歸社會是法務部跟臺灣更生保護會共同努力的目標，希望受刑人在收容的地方刑期完畢，走出監獄，賦歸社會，重新做人。

蔡清祥提到，法務部矯正署擴大推動受刑人自主監外作業，以協助受刑人賦歸社會，雖然發生台南市明德外役監獄受刑人連三榮脫逃事件，經不斷檢討，勇敢走下去，造就了多贏局面。

台灣高等檢察署檢察長、臺灣更生保護會董事長邢泰釗說，今年受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，扶持更生人創業共有128件，紓困71件、金額達新台幣868萬元，幫助更生人度過疫情危機。

臺灣更生保護會雲林分會運用圓夢創業貸款扶持多家更生農場事業，受助更生人如今事業有成，回饋社會，還接納逾百名更生人，開始嶄新的人生。