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三好米蓋公糧烘乾中心遭抗爭 雲林縣長：將勒令停工

聯合報 / 記者蔡維斌／連線即時報導
二崙鄉三百多名村民發動抗爭，群情激憤，阻止三好集團興建公糧烘乾廠，並要求縣府主持公道。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉三百多名村民發動抗爭，群情激憤，阻止三好集團興建公糧烘乾廠，並要求縣府主持公道。記者蔡維斌／攝影

雲林縣三好米公司預定在二崙鄉旭光國小附近建造大型公糧烘乾廠，盡管已完成合法申請準備動工，卻遭鄰近村民抗爭，今天發動約300多人在工地高舉布條並高喊抗議，雲林縣長張麗善率縣府團隊現勘，村民群情激憤要求縣長主持公道，最後張麗善決定站在民意這邊，當場宣布「將勒令停工！」。

三好集團預定在二崙鄉大庄村以一公頃多土地建造公糧烘乾中心，預計可烘乾約690公頃的契作公糧，獲農糧署許可並向雲林縣府完成合法申請手續，上周準備動工，卻遭鄰近大庄、庄西等居民強烈反對。

雲林縣長張麗善今天下午天應議會要求現勘，現場聚集300多人持布條抗議，見張縣長到達，村民更是群情激憤，有人破口大罵，氣氛火爆，警方也到場戒護。

鄉代鍾東榮等人指出，烘乾廠距學校僅約百米，每天烘乾大量稻米，噪音擾人，所帶來的「稻仔煙」粉塵更將危及學童和村民健康，大型車進出村落小路，安全不保，汙水排放更將汙染村子，大家擔心14座13樓高的廠房會遮擋蔬菜區日照。

村民盛怒叫罵，指要來建廠完全沒說明或溝通，說蓋就蓋，完全無視於村民生活健康和安全，他們下周將赴議會陳情並堅決反對到底，只要工程一動他們一定阻擋。

縣議員廖偉晴、李明哲、廖秋萍、廖萬、游淑雲等人也一致支持居民訴求，並強調二崙靠近濁水溪揚塵大，空品極差，縣府已積極為學校裝空調改善，豈容再忍受稻仔煙粉塵再危害空品，希望另擇適地。

農業處長魏勝德說明烘乾廠申請過程，強調農地農用合法申請，但建照和使照未核發，將與權責單位的鄉公所再討論。雲林縣長張麗善聽完各方訴求後，決意和村民站一起，當場宣布「將勒令停工」。

三好董事長陳國周則表示，烘乾廠將不蓋，只蓋倉庫就不會有汙問題，將會持續與村民溝通。

二崙鄉三百多名村民發動抗爭，阻止三好集團興建公糧烘乾廠，並要求縣府主持公道。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉三百多名村民發動抗爭，阻止三好集團興建公糧烘乾廠，並要求縣府主持公道。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉三百多名村民發動抗爭，群情激憤，阻止三好集團興建公糧烘乾廠，並要求縣府主持公道。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉三百多名村民發動抗爭，群情激憤，阻止三好集團興建公糧烘乾廠，並要求縣府主持公道。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉三百多名村民發動抗爭，阻止三好集團興建公糧烘乾廠，並要求縣府主持公道。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉三百多名村民發動抗爭，阻止三好集團興建公糧烘乾廠，並要求縣府主持公道。記者蔡維斌／攝影
三好集團將在一公頃土地興建公糧烘乾廠，不料引起村民抗爭，使工程才要開工就停擺。記者蔡維斌／攝影
三好集團將在一公頃土地興建公糧烘乾廠，不料引起村民抗爭，使工程才要開工就停擺。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善聽完大家訴求後，當場宣布將勒令停工。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善聽完大家訴求後，當場宣布將勒令停工。記者蔡維斌／攝影
三好集團將在一公頃土地興建公糧烘乾廠，不料引起村民抗爭，使工程才要開工就停擺。記者蔡維斌／攝影
三好集團將在一公頃土地興建公糧烘乾廠，不料引起村民抗爭，使工程才要開工就停擺。記者蔡維斌／攝影

張麗善 濁水溪 噪音

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