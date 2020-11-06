弄正領子讓女議員不舒服 南市環保局長致歉

台南環保局長謝世傑日前在市議會議事廳看到市議員林奕瑩衣服的領子亂掉，未經對方同意，幫她弄正，引起林不舒服。謝世傑今天表示，是基於善意，若因此而讓對方不舒服，表示歉意。

林易瑩上月30日在臉書發文，指自己在台南市議會預算審查的休息時間，遭謝世傑做出不舒服的肢體接觸。她指當時局長說「議座，失禮一下」後，便從正面方向伸手去整理她頸後西裝外套的衣領。她認為，當下謝未經她同意而去整理她的衣領，有性平上的疑慮；她說，不論局長的動機為何，都不應該在他人未同意的情形下，有令人不適的肢體接觸。

不過，此發文遭網友私訊辱罵「噁爛的左膠，衣服不整齊被碰一下就當成受害好棒棒？賤女人滾出台南！」林易瑩今天上午到台南地檢署按鈴控告辱罵她的網友。

謝世傑說，當時林易瑩與衛生局長在聊天，他在旁邊，因看到林的外套衣領亂掉，基於善意，予以提醒，並主動為她弄正領子，完全是基於好意以及對晚輩的關心，若因為這樣而讓對方有不受尊重及不舒服感覺，表示歉意。