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民雄鄉某金屬鑄造工廠長期製造空汙 嘉義縣府斷水斷電
嘉義縣政府接獲民眾舉報，民雄鄉知名景點「鬼屋」附近有間從事金屬鑄造業的未登記工廠，不屬經濟部發布「非屬低汙染既有未登記工廠轉型、遷廠或關廠及輔導期限處理原則」工廠，多次聯合稽查依法勒令停工，近2年遭民眾陳情空汙75件，業者拒不配合停工，縣府貫徹公權力，上午會同水電等單位，執行斷水斷電。
經發處上午與台電、自來水公司，到民雄鄉這間經營30多年的未登記汙染工廠，執行斷水斷電作業，業者配合停工未抗拒，斷電斷水1小時內完成，縣府人員告知業者，後續如有製造加工行為，依工廠管理輔導法及相關法規向縣府申請，若有民生用電需求，依規定向台電申請，經主管機關同意後才能復電使用。
環保局108年起至今年9月，接獲這家工廠75件次陳情案，分別依空汙法及廢清法裁罰，縣府多次勒令停工在案，但業者置之不理。
經發處說，縣內領有臨時工廠、列管在案，以及清查後可掌握未登記工廠，截至10底共計約1001家，目前有290家依工廠管理輔導法，申請納管及特定工廠登記，經審查已核准143家特定工廠登記，以及65家同意納管在案。
縣府除將針對未依法提出納管及特定工廠登記，積極輔導提送申請外，後續針對工廠管理輔導法法定納管期限2年屆期後，未依法申請納管及105年5月20日以後新增未登記工廠，將依法陸續執行斷水電及拆除作業，呼籲符合納管資格業者盡速送件申請納管，避免權益受損。
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