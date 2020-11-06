眼睛業障重？嘉市立美術館明點燈 議員：爛帆布反差大

嘉義市立美術館耗資2.88億元改建，明天舉辦開幕點燈，新舊建築融合呈現獨特美感，吸引許多人到美術館拍照，市議員蔡文旭坦言，社群網路照片都很漂亮，但他好像「眼睛業障重」，周邊店家有些破爛帆布招牌卻礙眼，每次經過都覺得反差很大，相關單位似乎視而不見。

嘉義市府表示，日前已先電話連絡商家，但部分商家直言「沒錢處理」，除口頭勸說，也同時發文請業者拆除帆布，並要求14天內回復拆除時程，若業者真的有困難，市府也會協調，經業者同意後派人拆除。

「我的眼睛業障太重？」蔡文旭說，市長施政報告強調「要以美學融入生活、改善市容，讓市民有感」，新美術館改建後真的很漂亮，但他每次經過那裡都覺得反差很大，漂亮的美術館旁，周邊有不少破爛帆布招牌，幾個月過去了，相關單位似乎都視而不見。

蔡文旭指出，市府今年度編300萬元處理破損招牌，改善了中山路與林森西路133面招牌，其實破損招牌到處都是，這需要里長一起來做，建議由里長將破損招牌、看板、帆布拍照後傳回，依破損嚴重程度依序處理，只要「時時勤拂拭」一定可逐漸改善市容景觀。