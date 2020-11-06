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眼睛業障重？嘉市立美術館明點燈 議員：爛帆布反差大

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市立美術館周邊，部分店家破爛帆布廣告影響景觀。記者卜敏正／攝影
嘉義市立美術館周邊，部分店家破爛帆布廣告影響景觀。記者卜敏正／攝影

嘉義市立美術館耗資2.88億元改建，明天舉辦開幕點燈，新舊建築融合呈現獨特美感，吸引許多人到美術館拍照，市議員蔡文旭坦言，社群網路照片都很漂亮，但他好像「眼睛業障重」，周邊店家有些破爛帆布招牌卻礙眼，每次經過都覺得反差很大，相關單位似乎視而不見。

嘉義市府表示，日前已先電話連絡商家，但部分商家直言「沒錢處理」，除口頭勸說，也同時發文請業者拆除帆布，並要求14天內回復拆除時程，若業者真的有困難，市府也會協調，經業者同意後派人拆除。

「我的眼睛業障太重？」蔡文旭說，市長施政報告強調「要以美學融入生活、改善市容，讓市民有感」，新美術館改建後真的很漂亮，但他每次經過那裡都覺得反差很大，漂亮的美術館旁，周邊有不少破爛帆布招牌，幾個月過去了，相關單位似乎都視而不見。

蔡文旭指出，市府今年度編300萬元處理破損招牌，改善了中山路與林森西路133面招牌，其實破損招牌到處都是，這需要里長一起來做，建議由里長將破損招牌、看板、帆布拍照後傳回，依破損嚴重程度依序處理，只要「時時勤拂拭」一定可逐漸改善市容景觀。

嘉義市立美術館原址建物為市定古蹟「菸酒公賣局嘉義分局」，經歷6年規劃、設計、整建完工，本月開始試營運，預計明天開幕，除有來自全國50輛古董車到嘉義市會師、展示，明天下午舉辦點燈儀式。

嘉義市立美術館很漂亮，吸引許多遊客拍照，但周邊部分店家破爛帆布廣告卻影響觀瞻。記者卜敏正／攝影
嘉義市立美術館很漂亮，吸引許多遊客拍照，但周邊部分店家破爛帆布廣告卻影響觀瞻。記者卜敏正／攝影
嘉義市立美術館將古蹟與新建築融合，夜間點燈後呈現獨特美感，已是來嘉旅人重要景點。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立美術館將古蹟與新建築融合，夜間點燈後呈現獨特美感，已是來嘉旅人重要景點。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立美術館周邊，部分店家破爛店招影響景觀。圖／蔡文旭提供
嘉義市立美術館周邊，部分店家破爛店招影響景觀。圖／蔡文旭提供
嘉義市立美術館將古蹟與新建築融合，夜間點燈後呈現獨特美感。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立美術館將古蹟與新建築融合，夜間點燈後呈現獨特美感。圖／嘉義市政府提供

美術館 嘉義

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