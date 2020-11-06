新農業科技緩控釋肥料省工省肥 溪口鄉水稻成果觀摩

受疫情影響，今年初引發農民搶購台肥，農委會推動配售實名制，平息搶購，肥料使用問題引發外界及農民關心；嘉義縣溪口鄉上午舉行新農業科技肥料，緩控釋肥料「禾作」水稻觀摩會，賴姓農民使用緩控釋肥料，省工不必再追加肥料「下重肥」，增加產量，品質好。

水稻觀摩會由前鄉長劉邦詩主持，安排研發生產緩控釋肥料的大益農業科技公司經理李政模說明，吸引大批農民到場，賴姓農民在溪口鄉，使用過緩控釋肥料「禾作」種植水稻後，省工減少施肥，增加產量提高品質。

賴姓農民說，由於肥料緩慢釋放，有效減少追肥次數，降低勞動負擔，提升稻作生產效率，意外地有助於家庭生活，有較多時間陪伴家人，敦親睦鄰，參與溪口鄉活動中心舉辦的活動。

劉邦詩說，以往水稻整地插秧，須多次施肥，費工又多花錢，現在使用緩控釋肥料，只須施肥一次，還能增加稻作至少1成收益，具省工、省肥及友善環境等多重效益。

大益農業科技公司位在屏東農業科技園區，國內第一家研發緩控釋肥料，符合農業單位推動合理化施肥，緩控釋肥料以氮、磷、鉀分別包衣的方式，進行配方肥料生產，依據作物生長及需肥時間，控制養分釋放速度，供應作物生長所需。