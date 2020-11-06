還肥於田！ 台南畜牧肥水再利用突破百場

台南市環保局推廣「沼液沼渣作為農地肥分使用」有成，從105年起累積到目前，已有112家畜牧場採用，場數約佔全市1/5。沼液沼渣還肥於田，每年核准的總施灌量為23萬公噸、施灌面積177.3公頃，農民共可節省肥料費450萬元，同時減少空氣異味，也緩解河川汙染，創造多贏。

學甲區吳姓畜牧業者說，過去都將畜牧糞尿視為廢棄物，公部門也都會加強管制，處理廢水對畜牧場來說是很大壓力。現在環保、農政單位朝循環經濟方向發展，讓畜牧業從汙染製造者轉換為資源提供者，這個政策與轉變，對他們來說很正面，幫助也很大。

參與沼液沼渣施灌農地的關廟許姓農民表示，施灌沼液沼渣好處多，不只可以節省肥料的費用，更重要的是化學肥料用多了不好，土壤會變差，以前4個月要用1次化學肥料，現在施灌沼液沼渣後較少使用化肥，作物生長情形與品質也都提升。

市長黃偉哲表示，畜牧資源循環再利用，減少廢水排放、降低汙水處理電費、還能扣抵水汙染防治費等，最終目標為「田肥水清」，要達到畜牧、農民、環境都受惠的農業循環經濟。

環保局局長謝世傑說，112場每年最高23萬公噸的沼液沼渣還肥於田，估計每年可削減河川生化需氧量約1078公噸、懸浮固體約2434 噸，未來會持續推動，逐步改善畜牧廢水汙染問題，降低對環境的衝擊。畜牧業者參與「沼液沼渣作為農地肥分使用」，環保局將輔導撰寫相關計畫書，日後也會協助業者做土壤及地下水檢測。