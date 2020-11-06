影／台南水稻將收成 農民嘆兩難：又怕颱風又怕缺水

閃電颱風即將來襲，台南地區二期稻作再過半個月左右將採收，面對颱風，農民說是兩樣情，一來擔心颱風造成損失，但也期待颱風能帶來雨水，讓二期稻作能夠順利飽穗成熟；台南市農業局表示，目前僅有零星水稻成熟收割中，但多數成熟度不夠，也不宜搶收。

台南二期稻作多數集中在後壁、 柳營、六甲、官田及下營一帶，目前僅有零星水稻開始收成，下營區馮姓農民說，水稻目前成熟度還不夠，不可能搶收，上周日才進行最後一次供水灌溉，約還要10天至15天，稻子才能飽穗，收割後賣的價格才好。

目前稻作結穗晚期，擔心的是鳥害，到處都可看到插旗拉繩子及彩帶等，希望驚嚇鳥類少來吃稻穗，也有農民到處巡田放置定時的鞭炮，一柱香約可延續3小時左右，馮姓農民說，別人放自己也要放，不然鳥都趕到自己的田裡了，最近也要勤勞趕鳥。

面對颱風要來，馮姓農民很無奈說，颱風來襲萬一帶來災情，會減少收成，但目前也很缺水，萬一最後飽穗期水不夠，稻穗也會乾掉或發育不良，同樣都會有收成，但兩害相權取其輕，比較希望帶來降雨，且希望玉皇上帝雷達準一點，雨多降在山區的水庫集水區，少降在平地。