聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／嘉義市將可申請合法民宿 人文歷史街區年底公告
嘉義市議員鄭光宏今天在議會，質詢嘉義市人文歷史街區範圍公告時程，市府觀新處表示年底公告，但強調公告後並非街區內民宿就地合法，必須先申請、符合相關建築、消防法令，才能合法經營。
嘉義市政府觀新處表示，嘉義市人文歷史街區範圍約335公頃，參考人文歷史脈絡、步行距離，預定嘉義市縱貫鐵路、博東路以南，垂楊路以北，新生路以西，公告後區域內符合的住宅可提出申請。
張婉芬說，歷史街區內申請民宿，必須全棟單一住宅、無違建，若大樓、集合住宅要申請就必須所有住戶同意，否則就不符合，申請後必須符合建築管理、消防安檢等規定。
鄭光宏說，嘉義市合法旅館有76家，合法民宿1家，非法民宿39家，市府日前已對嘉義市人文歷史街區設置民宿，2次邀集旅館業者與民宿業召開說明會，雖然雙方立場不同，但他認為雙方目標客戶不同、客層也不同，市府應加快腳步公告。
鄭光宏說，部分觀光旅宿業者有不同聲音，也向議會陳情，但他認為與其讓非法民宿業在地下經營，不如透過法令做好管理，但公告管理必須更嚴格。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言