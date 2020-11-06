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影／嘉義市將可申請合法民宿 人文歷史街區年底公告

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市人文歷史街區預定公告範圍。記者卜敏正／攝影
嘉義市人文歷史街區預定公告範圍。記者卜敏正／攝影

嘉義市議員鄭光宏今天在議會，質詢嘉義市人文歷史街區範圍公告時程，市府觀新處表示年底公告，但強調公告後並非街區內民宿就地合法，必須先申請、符合相關建築、消防法令，才能合法經營。

嘉義市政府觀新處表示，嘉義市人文歷史街區範圍約335公頃，參考人文歷史脈絡、步行距離，預定嘉義市縱貫鐵路、博東路以南，垂楊路以北，新生路以西，公告後區域內符合的住宅可提出申請。

張婉芬說，歷史街區內申請民宿，必須全棟單一住宅、無違建，若大樓、集合住宅要申請就必須所有住戶同意，否則就不符合，申請後必須符合建築管理、消防安檢等規定。

鄭光宏說，嘉義市合法旅館有76家，合法民宿1家，非法民宿39家，市府日前已對嘉義市人文歷史街區設置民宿，2次邀集旅館業者與民宿業召開說明會，雖然雙方立場不同，但他認為雙方目標客戶不同、客層也不同，市府應加快腳步公告。

鄭光宏說，部分觀光旅宿業者有不同聲音，也向議會陳情，但他認為與其讓非法民宿業在地下經營，不如透過法令做好管理，但公告管理必須更嚴格。

鄭光宏(右)今天在議會，針對人文歷史街區公告時程，質詢觀新處長張婉芬(左)。記者卜敏正／攝影
鄭光宏(右)今天在議會，針對人文歷史街區公告時程，質詢觀新處長張婉芬(左)。記者卜敏正／攝影

嘉義 民宿 建築

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