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宣導防範家暴性侵霸凌 中正犯防系教授舉辦獨木舟體驗
嘉義縣中正大學犯罪防治所教授林明傑兼水域遊憩協會主委，專研家暴、性侵與霸凌，發現這些問題來自人心自私，卻沒人導正，導致家庭社會暴力連連，為宣導大愛觀念，明、後2天在鄰近南華大學門口的大林鎮上林里頂員林埤，免費辦理獨木舟體驗活動。
林明傑說，明、後天每天上下午，各有30個名額，現場報名或網路報名佔各半，每人20分鐘，上網搜尋「大愛獨木舟」報名，民眾體驗活動全免，但須過三關。
第一關問「大愛、小愛、自私，你會選擇甚麼？」現場有看板，大愛是愛人如己，不分親疏、小愛是愛人如己，先親後疏、自私是只愛自己。」只有回答大愛，才能划大愛獨木舟，小愛與自私都不能，因為這會助長霸凌暴力與戰爭，大愛的想法要散播出去。
第二關需先回答「善意溝通的第五句是什麼？」善意溝通是最簡單好學的溝通技巧，它是從小被霸凌的盧森堡博士提出，它有六問句可用來自問、輔導與調解衝突。
六問句是：「與誰有什麼不舒服？自已感受是什麼? 自己沒被顧到的需要是什麼? （可複選：生理、安全感、歸屬感、尊重、自由、樂趣）？對方感受是什麼? 對方沒被顧到的需要是什麼? 可怎樣圓融雙方的不舒服？」
林明傑認為第一關「改變心態到大愛」與第二關「學會善意溝通六問句」，是世間和平與家庭和樂關鍵，才想推廣做社會教育。第三關需參加者用手機上網刷卡買旅平險，才能開始划船，未來每周末或假期會推廣此活動，用大愛獨木舟方式推廣大愛與善意溝通，讓台灣社會有和氣，重拾民眾對人性大愛信心，大愛想法來自墨子，儒家也期待大同世界，孔子在禮運大同與小康篇也提到只有做到大愛才能到達「不獨親其親的大同之世」，墨子補孔子的不足。
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