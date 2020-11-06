宣導防範家暴性侵霸凌 中正犯防系教授舉辦獨木舟體驗

嘉義縣中正大學犯罪防治所教授林明傑兼水域遊憩協會主委，專研家暴、性侵與霸凌，發現這些問題來自人心自私，卻沒人導正，導致家庭社會暴力連連，為宣導大愛觀念，明、後2天在鄰近南華大學門口的大林鎮上林里頂員林埤，免費辦理獨木舟體驗活動。

林明傑說，明、後天每天上下午，各有30個名額，現場報名或網路報名佔各半，每人20分鐘，上網搜尋「大愛獨木舟」報名，民眾體驗活動全免，但須過三關。

第一關問「大愛、小愛、自私，你會選擇甚麼？」現場有看板，大愛是愛人如己，不分親疏、小愛是愛人如己，先親後疏、自私是只愛自己。」只有回答大愛，才能划大愛獨木舟，小愛與自私都不能，因為這會助長霸凌暴力與戰爭，大愛的想法要散播出去。

第二關需先回答「善意溝通的第五句是什麼？」善意溝通是最簡單好學的溝通技巧，它是從小被霸凌的盧森堡博士提出，它有六問句可用來自問、輔導與調解衝突。

六問句是：「與誰有什麼不舒服？自已感受是什麼? 自己沒被顧到的需要是什麼? （可複選：生理、安全感、歸屬感、尊重、自由、樂趣）？對方感受是什麼? 對方沒被顧到的需要是什麼? 可怎樣圓融雙方的不舒服？」