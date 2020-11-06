快訊

影／閃電颱風襲恆春半島 中午過後變天風強雨驟

太膠著！拜登在喬治亞州猛追 川普在賓州領先縮小到0.4％

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好消息！台南70年永合香餅舖不熄燈了 第四代願意接手

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
在台南中西區「小西腳」經營70年的「永合香餅舖」上月公告將在12月結束營業，第四代因不忍陪伴成長的老店消逝，決定繼續營業。記者鄭維真／攝影
在台南中西區「小西腳」經營70年的「永合香餅舖」上月公告將在12月結束營業，第四代因不忍陪伴成長的老店消逝，決定繼續營業。記者鄭維真／攝影

在台南中西區「小西腳」經營70年的「永合香餅舖」上月公告將在12月結束營業，讓許多老顧客都相當不捨，近日店家傳出好消息，第四代因不忍陪伴成長的老店消逝，決定繼續營業，傳承老味道。

「永合香餅舖」位在西門路二段和保安路口，主要販售傳統紅龜粿及祭祀糕餅，堪稱是少見的紅龜專賣店，原本因第三代負責人郭乃仁身體因素，決定在12月結束營業，讓許多顧客感嘆「很可惜」。

郭乃仁除了販售祭祀供品之外，以各式紅龜、粿類為主力，紅龜粿遵循古法，混合圓、長兩種糯米，並堅持不添加任何替代澱粉，口感香軟Q彈，成了府城少數的紅龜專賣店，即使歷經時代變遷，仍秉持傳統滋味。

店家表示，10月初店面確實有貼出公告要結束營業，不過因為該店有下一代兄弟姊妹的成長足跡，因此第四代討論後，決定繼續營業，希望在他們的用心堅持下，持續讓永合香紅龜專賣店的老味道傳承下去，就如同店內的介紹文所指，盼「小西腳的永合香紅龜專賣店，能成為台南市恆久的回憶」。

延伸閱讀

孵出一群老外明星 梁赫群主持6年「2分之一強」熄燈喊停

光南創始店將熄燈？業者：可以確定永康將開新門市

港龍航空熄燈 22航線恐出現「真空」

台中草悟廣場11月1日暫熄燈 中市府：已招商重新營運

相關新聞

共軍頻擾台 南市這兩區被點名最易遭鎖定攻擊

中共軍機近期頻繁擾台，多次踰越台海中線，兩岸關係緊張，國民黨台南市議員林美燕今天在議會質詢時指出，萬一發生空襲，台南市南...

網友檢舉水上鄉有人毒狗 動保稽查只見野鳥屍體已送驗

嘉義縣水上鄉吳姓鄉民在臉書社群「水上人家幸福嘉人」檢舉，在凌雲二村後面精舍那條小路，有人在毒害狗狗，已經有好幾隻被毒死了...

台南新營綜合轉運站壓力測試  預計12月25日試營運

台南市新營綜合轉運站兼負國道客運、公路客運、市區公車與計程車轉乘的重責大任，台南市政府交通局邀集各客運業者進行壓力測試，...

嘉義縣首座國民運動中心 選定水上鄉柳林國小旁興建

嘉義縣目前並無國民運動中心室內運動場館，縣府為能以平價消費帶動縣內運動風氣，在立委蔡易餘協助爭取下，提案向中央爭取經費興...

宣導防範家暴性侵霸凌 中正犯防系教授舉辦獨木舟體驗

嘉義縣中正大學犯罪防治所教授林明傑兼水域遊憩協會主委，專研家暴、性侵與霸凌，發現這些問題來自人心自私，卻沒人導正，導致家...

好消息！台南70年永合香餅舖不熄燈了 第四代願意接手

在台南中西區「小西腳」經營70年的「永合香餅舖」上月公告將在12月結束營業，讓許多老顧客都相當不捨，近日店家傳出好消息，...

台南鹽水溪畔部分路燈不亮、老舊 府安堤頂汰換LED燈

台南市安南區鹽水溪府安堤頂道路的部分路燈不亮或老舊，平均照度有減弱情形，市府工務局擔心影響夜間交通安全，將在本月10、1...

強化校園師生安全 長榮大學全校人手一支發防身警報器

長榮大學發生女生命案後，校園治安問題廣受關切，校方表示，為維護全校教職員生安全，強化自我保護意識，校方陸續採購於防身警報...

閃電颱風台南一級開設 水稻、椪柑等進入採收加強戒備

閃電颱風來襲　臺南市政府應變中心提升為一級開設，農業局籲請農漁民嚴加戒備，尤其是水稻、椪柑等接近採收的農作物。

嘉義BRT升級 議員促盡快圓夢

嘉義市議員鄭光宏昨在市議會以「20年軌道夢要啟動了嗎？」針對嘉義高鐵站到嘉義市連接系統，詢問市府規畫進度，交通處說明已爭...

「生不如死」 嘉縣展開搶救人口策略

嘉義縣受老化及少子化夾擊，縣府民政處最新人口統計，10月底全縣人口剩50萬117人，按平均每月減317人計算，本月底前人...

台灣咖啡節登場 古坑周末夜浪漫

2020台灣咖啡節今天登場，本月份周末將陸續推出浪漫夜咖啡，今年以「黑色時尚，啡同凡響」為主軸，整個古坑鄉都是主場，愈夜...

熱門新聞

興大教授吳聲海養黿研究 教授辭世黿送動物園6天絕食亡

嘉縣農地違建！村長疑背後有集團撐腰 原來真相是…

金門海域漂來3艘怪手「幽靈船」？ 航港局：大陸來的

女董喊川普當選放假10天慶祝？但這家公司早被勒令停業

永和超窄巷標線路寬僅33公分 機車族：比直線七秒還難

基北通勤族注意！雙11蝦皮國光合作3路線免費恐爆人潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。