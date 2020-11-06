好消息！台南70年永合香餅舖不熄燈了 第四代願意接手

在台南中西區「小西腳」經營70年的「永合香餅舖」上月公告將在12月結束營業，讓許多老顧客都相當不捨，近日店家傳出好消息，第四代因不忍陪伴成長的老店消逝，決定繼續營業，傳承老味道。

「永合香餅舖」位在西門路二段和保安路口，主要販售傳統紅龜粿及祭祀糕餅，堪稱是少見的紅龜專賣店，原本因第三代負責人郭乃仁身體因素，決定在12月結束營業，讓許多顧客感嘆「很可惜」。

郭乃仁除了販售祭祀供品之外，以各式紅龜、粿類為主力，紅龜粿遵循古法，混合圓、長兩種糯米，並堅持不添加任何替代澱粉，口感香軟Q彈，成了府城少數的紅龜專賣店，即使歷經時代變遷，仍秉持傳統滋味。

店家表示，10月初店面確實有貼出公告要結束營業，不過因為該店有下一代兄弟姊妹的成長足跡，因此第四代討論後，決定繼續營業，希望在他們的用心堅持下，持續讓永合香紅龜專賣店的老味道傳承下去，就如同店內的介紹文所指，盼「小西腳的永合香紅龜專賣店，能成為台南市恆久的回憶」。