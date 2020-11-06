共軍頻擾台 南市這兩區被點名最易遭鎖定攻擊

中共軍機近期頻繁擾台，多次踰越台海中線，兩岸關係緊張，國民黨台南市議員林美燕今天在議會質詢時指出，萬一發生空襲，台南市南區和安平區因有機場、港口，容易成為被鎖定攻擊的區域，但台南有8千多處防空避難所，多數市民卻不知道在哪裡，要求市府居安思危，規畫防空避難資訊APP，讓民眾一目了然。台南市長黃偉哲表示，必要的話會聯絡各防空避難所的管理人，盤點檢討。

林美燕表示，台南目前有8703處防空避難所，約可提供430萬人進入，但卻空有數字，不曉得實際確切位置，一旦發生空襲，市民該躲哪都不知道，加上在建築相關法規中，許多大樓地下室即是防空避難所，只是很多地下室都變成堆置雜物的地方。

林說，南區和安平區是戰備地區，有機場又有港口，若共軍來襲或發射飛彈，避難的反應時間很短。市府應公告防空地下室地點、疏散路線規畫、救護通報等防空避難設施資訊，研議建立專屬台南地區的防空避難手機APP、網站，方便市民查詢。

她建議，防空避難設備除了應使用不燃材料，不可阻塞進出口通道，才符合防空避難設備基本條件，要求相關單位針對防空避難所做總整體改善，提前部署加強國人緊急避難知識，居安思危、備而不戰，保護家園。

黃偉哲說，以議會來說，議會地下室就是防空避難地點，必要的話會聯絡各防空避難所的管理人進行盤點檢討。不過，現今的戰爭型態和過去戰爭不同，空襲警報一響，可能30秒、1分鐘就發生事情，若聽到空襲警報再去查APP可能就來不及了。另外，消防局網站上有防災手冊，提供民眾查詢火災和天然災害等逃生資訊。