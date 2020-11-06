網友檢舉水上鄉有人毒狗 動保稽查只見野鳥屍體已送驗
嘉義縣水上鄉吳姓鄉民在臉書社群「水上人家幸福嘉人」檢舉，在凌雲二村後面精舍那條小路，有人在毒害狗狗，已經有好幾隻被毒死了，提醒散步遛狗民眾注意，如果經過，請注意不要讓自家狗狗吃到毒餌，引起網友及在地居民恐慌，譴責毒狗惡行。
嘉義縣家畜疾病防治所獲報，上午馬上指派動保人員會同當地柳新村、水頭村地方人士及員警，趕往稽查，發現有麵包及飯包等餵食遺留物，還有多隻野鳥屍體，未見狗屍，發現當地有流浪狗活動。
動保人員撿拾麵包及鳥屍，冰存送驗，因未發現犬隻屍體，這部分需要與現場食物比對檢驗，才能確認是否為蓄意毒殺案件，否則不能區別是否為一般食物中毒，或是農地使用農藥造成犬隻誤食。
因當地無監器視，警方未接到毒狗報案，查辦困難，但有網友指稱，這2天已經有一隻狗被毒死，之前還有被毒死的，也不知道狗放在哪裡，根本沒辦法找；網友批放毒超惡劣，毒狗實在太惡劣，有網友建議要村長出來管一下，希望不要再有狗發生不幸。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言