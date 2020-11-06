網友檢舉水上鄉有人毒狗 動保稽查只見野鳥屍體已送驗

嘉義縣水上鄉吳姓鄉民在臉書社群「水上人家幸福嘉人」檢舉，在凌雲二村後面精舍那條小路，有人在毒害狗狗，已經有好幾隻被毒死了，提醒散步遛狗民眾注意，如果經過，請注意不要讓自家狗狗吃到毒餌，引起網友及在地居民恐慌，譴責毒狗惡行。

嘉義縣家畜疾病防治所獲報，上午馬上指派動保人員會同當地柳新村、水頭村地方人士及員警，趕往稽查，發現有麵包及飯包等餵食遺留物，還有多隻野鳥屍體，未見狗屍，發現當地有流浪狗活動。

動保人員撿拾麵包及鳥屍，冰存送驗，因未發現犬隻屍體，這部分需要與現場食物比對檢驗，才能確認是否為蓄意毒殺案件，否則不能區別是否為一般食物中毒，或是農地使用農藥造成犬隻誤食。