台南鹽水溪畔部分路燈不亮、老舊 府安堤頂汰換LED燈

台南市安南區鹽水溪府安堤頂道路的部分路燈不亮或老舊，平均照度有減弱情形，市府工務局擔心影響夜間交通安全，將在本月10、11日及17、18日，分2階段避開交通尖峰時段，上午10時至下午3時封閉府安堤頂道路，進行燈具全面汰換為LED燈。

工務局指出，府安堤頂道路是安南區通往南科的重要道路，上下班尖峰時段車輛來往頻繁，最近夜晚路燈照明有失明及老舊亮度減弱情形，考量用路人的需求，已請廠商下周開始，分2階段全面將現有的鈉燈汰換成LED燈。

工務局表示，府安堤頂施工期間道路封閉，道路銜接府安路三段及府安路三段289巷交叉口，與長和路一段1巷兩處，出入口前方將設置路障及指引標誌等相關指示設施，屆時請所有車輛配合改道行駛，提早完工將提前開放通車。