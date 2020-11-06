台南新營綜合轉運站壓力測試  預計12月25日試營運

台南市新營綜合轉運站兼負國道客運、公路客運、市區公車與計程車轉乘的重責大任，台南市政府交通局邀集各客運業者進行壓力測試，期能即時發現問題並擬定解決方案，交通局表示，新營轉運站預定12月25日開始試營運，首波將提供耶誕、跨年連續假期的交通疏運服務。

交通局局長王銘德指出，新營綜合轉運站是市長黃偉哲在溪北地區相當重視的公共運輸建設之一，未來更是溪北地區重要的交通門戶，提供國道、公路客運、市區公車、計程車、停車場及店鋪等便民轉乘服務，市長黃偉哲多次提醒交通局妥適規畫場站內各種運具分流及動線，提供高效率轉乘服務、便捷舒適的候車環境，一併帶動溪北地區整體發展。

局長王銘德表示，為預先沙盤推演轉運站啟用後，客運行駛時可能面臨的問題，已邀請統聯、嘉義、新營、漢程等4家客運業者，動員9輛測試車輛、9名駕駛長及十數名工作人員，模擬交通尖峰時段進行壓力測試，各家客運業者隨機進出場，以符合月台運轉真實性。

公運處也一併進行站體緊急發電測試，以謹慎的態度，做好萬全準備，以因應未來可能突發狀況下，還能維持新營綜合轉運站正常運作。

公運處處長吳俁之表示，新營綜合轉運站預計進駐的路線為統聯客運1611、1625、1628等3條國道客運路線，嘉義客運7207、7208及新營客運7407、7408、7410等5條公路客運路線，以及漢程客運橘9、橘9-1、新營客運黃1、黃2、黃3、黃4、黃5、黃6、黃6-1、黃7、棕1、棕2、棕3、棕3-1、新營客運及興南客運(聯營)棕幹線等15條市區公車路線。壓力測試後將持續檢討改進，提供市民最安全、便利的公共運輸服務。