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嘉義縣首座國民運動中心 選定水上鄉柳林國小旁興建
嘉義縣目前並無國民運動中心室內運動場館，縣府為能以平價消費帶動縣內運動風氣，在立委蔡易餘協助爭取下，提案向中央爭取經費興建海區國民運動中心，地址選定人口集中的水上鄉柳林國小旁空地，興建費約1億元。
水上鄉長劉敬祥說，日前與縣府秘書長羅木興會勘，水上國民運動中心的位置，會勘「文小二」與柳林國小旁空地，最後選定柳林國小旁的空地，已向中央提案爭取前瞻計畫經費，水上持續進步。
教育處長陳添丁說，體委會時代規定國民運動中心，須設在行政區人口15萬人以上才能申請，致使嘉縣至今仍無國民運動中心，嚴重影響偏鄉民眾運動權益。教育處6月邀請體育署長現地會勘，體育署允諾將優先將水上國民運動中心列入核定名單。
教育處規畫國民運動中心興建費約1億元，將爭取「教育部體育署前瞻基礎建設計畫-充實全民運動環境計畫」專案補助。依計畫，將興建體適能中心、桌球練習室、韻律舞蹈教室、多功能活動室、綜合球場及其他附屬空間，如辦公行政空間、廁所、浴室等。
從水上鄉中心點至最近的嘉義市東區國民運動中心，開車路程必須花費至少20分鐘。水上國民運動中心完工後，將能提供水上鄉及太保市近9萬人優質運動環境。
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