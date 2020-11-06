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強化校園師生安全 長榮大學全校人手一支發防身警報器
長榮大學發生女生命案後，校園治安問題廣受關切，校方表示，為維護全校教職員生安全，強化自我保護意識，校方陸續採購於防身警報器要給全校師生「人手一支」，讓大家遇到緊急事件時有管道可發出聲音警示及求援，增加緊急應變能力。
長榮大學師生葉9000人 校方這幾天利用中午午休時間在校園發放，許多學生沒用過警報器，拿到覺得多少會讓自己安心一點。
長榮大學秘書長管美燕表示，維護校園安全刻不容緩，長榮大學除重新審視校安通報機制，加強與警方連繫，與警方及社區持續強化監視器、照明設備等安全設施，並共同組織安全聯防，進行校內及校外環境的夜間巡邏外，為增強教職員生的防身能力，學校會分批陸續採購防身警報器，發放給全校教職員生，鼓勵大家隨身佩戴，做好自我保護，但還是提醒大家要隨時注意自身安全，保持危機意識。
。圖／校方提供
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