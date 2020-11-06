閃電颱風來襲 台南市災害應變中心1級開設戒備
「閃電」颱風來襲，台南市災害應變中心在今天清晨1級開設，台南市長黃偉哲也召開防颱工作會報，呼籲農漁民加強防災整備，海上船隻也要及早進港。
台南市政府清晨6時宣布，「閃電颱風台南市災害應變中心」1級開設，各編組單位主管層級以上或熟悉防災業務人員進駐執勤，各區災害應變中心同步提升開設層級。
身兼災害應變中心指揮官的黃偉哲也召開防颱工作會報，他呼籲農漁民及海上航行作業船隻嚴加戒備，著手防災、減災整備工作，隨時注意颱風訊息，船隻也要及早進港。
台南市政府農業局同時提出各項防颱建議，其中，已屆收穫期的水稻田區如遇倒伏，應注意加強田間排水，減少穗上發芽。
已屆採收期的椪柑、香蕉、番石榴、木瓜、紅龍果等水果，必要時應盡速採收貯藏，配合市場需求供貨；災後應注意田園清理，排除積水，加強中耕培土，補施肥料與防範病蟲害發生。
葉菜類蔬菜易受風雨損害，若已到收穫期應速採收，適逢生育期的瓜果類蔬菜應即時培土，加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏。農民也須遵守施藥後安全採收期規定，確保農作物安全，雨後注意清園及排除積水，加強病蟲害防治及肥培管理。
養殖業者應落實魚塭塭岸鞏固與排水設施疏通，查驗備用發電機，備妥足夠用油，加強巡視水閘門保持操作正常；必要時塭堤加設防護網，做好強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化的因應措施。
開放式畜禽舍應加強支架梁柱補強，周圍加裝擋雨設施，以防塌陷與滲水；封閉式畜禽舍應加強檢修門窗，供電設施應做好電纜保固，汰換老舊電線，以防斷電或電線走火；飼料貯存處應加強防雨措施，散裝飼料桶加強支架補強，以防滲水腐敗。
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