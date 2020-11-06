閃電颱風台南一級開設 水稻、椪柑等進入採收加強戒備

閃電颱風來襲 臺南市政府應變中心提升為一級開設，農業局籲請農漁民嚴加戒備，尤其是水稻、椪柑等接近採收的農作物。

輕度颱風「閃電」來襲，農業局提醒農、漁民及海上航行作業船隻嚴加戒備，著手防災、減災整備工作，並隨時注意颱風訊息，船隻也要及早進港避風。

農業局提供下列防範措施供農漁民參考：

1、 稻作：已屆收穫期的水稻田區如遇倒伏，應注意加強田間排水，減少穗上發芽造成損失。

2、 果樹：已屆採收期的椪柑、香蕉、番石榴、木瓜、紅龍果等水果，必要時應儘速採收並妥善貯藏，再配合市場需求供貨。災害後應注意田園清理工作，排除積水、加強中耕培土、補施肥料與防範病蟲害發生。

3、 蔬菜：葉菜類蔬菜易受風雨損害，若已到收穫期應速採收，適逢生育期瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏。農民也必須遵守施藥後安全採收期規定，確保農作物安全，並於雨後注意清園、排除積水，同時加強病蟲害防治及肥培管理措施。

4、 漁業：養殖業者請落實魚塭塭岸鞏固與排水設施疏通，查驗備用發電機能否啟動並備妥足夠用油，加強巡視水閘門、保持操作正常。必要時塭堤加設防護網及做好強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化影響養殖物的因應措施。

5、 畜牧：開放式畜禽舍應加強支架樑柱補強作業，並於周圍加裝擋雨設施，慎防塌陷與滲水。封閉式畜禽舍應加強檢修門窗並予固定，供電設施應做好電纜保固，汰換老舊電線以防斷電或電線走火。飼料貯存處應加強防雨措施，散裝飼料桶加強支架補強，以防滲水腐敗。