登上摩天輪喝咖啡是什麼滋味？張麗善今晚告訴你

2020台灣咖啡節明天登場，11月的每個周末將陸續推出浪漫夜咖啡，今年以「黑色時尚，啡同凡響」為主軸，整個古坑鄉都是主場，多家咖啡店推賞星音樂趴，劍湖山世界推出摩天輪夜咖啡，在咖啡香的夜空中享受夜世界之美，雲林縣長張麗善今晚登上摩天輪邀大家來雲林喝咖啡「保證超浪漫」。

晚間6點半，開園30多年的劍湖山世界摩天輪配合台灣咖啡節，推出摩天輪景觀咖啡，讓民眾可坐在摩天輪上，邊品賞頂級咖啡，邊從高空眺望夜景，相當浪漫。劍湖山飯店與樂園聯合出擊，咖啡第2杯0元，搭摩天輪品咖啡、賞彰雲嘉平原夜景、聽美妙音樂，每人200元。預約可享8折優惠。

位於海拔1200公尺的古坑「嵩岳咖啡」9月通過美國CQI精品咖啡89.25高分認證，與巴西同列世界第一，最新出爐的世界冠軍咖啡在咖啡節亮相，張麗善說，造訪全球第1的咖啡莊園，可了解台灣頂尖咖啡故事，引人入勝。