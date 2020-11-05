高鐵嘉義站到嘉義市軌道連結系統 規劃評估踏出第1步

嘉義市議員鄭光宏今在議會針對嘉義高鐵站到嘉義市連接系統，詢問市府規劃進度，交通處說明已爭取中央600萬規劃經費日前發包，本月13日開標評選，鄭直言該路段嘉義BRT服務多年、已趨成熟，這段「20年前就埋下軌道夢」，應盡快圓夢。

嘉義市府交通處長鄭君健表示，已爭取中央「嘉義地區軌道系統整體規畫案」600萬元經費，主要對嘉義高鐵站到嘉義市這段連接系統，評估軌道潛在路廊，這是交通部大眾捷運法規定第一步，完成後即可做可行性研究，本月13日開標，執行期約1到2年。

鄭光宏說，前市長陳麗貞與前立委蔡同榮，曾拜訪交通部與高鐵局，希望高鐵嘉義太保站與嘉義市間構築輕軌系統，當時交通部回覆先以BRT服務旅客，待「適當年期」後才改輕軌連接。

他說，一晃近20年，嘉義BRT運量達到120萬人次，期間全台所有高鐵站已陸續完成聯外軌道工程或與台鐵共構車站，甚至才設站的雲林虎尾土庫站、彰化田中站，在前瞻計畫都有軌道鋪設計畫。

鄭光宏希望市府加快腳步，讓BRT路段未來能升級，無論輕軌或台鐵支線共構，還可讓嘉義高鐵與阿里山森林鐵路串聯，為來嘉義的旅客提供更便捷服務。