台灣防疫成功關鍵 陳建仁：智慧與慈悲

世界新冠肺炎疫情持續緊繃，台灣防疫成就有目共睹，前副總統陳建仁今應楊祥發紀念教育基金會邀請，在台南一中分享「台灣新興傳染病防疫的成功模式」，他說，國人發揮智慧與慈悲是防疫成功的重要關鍵，以此勉勵學生。

陳建仁長期致力流行病學研究，對台灣的公共衛生和科技發展有傑出貢獻。他經歷2003年SARS風暴，2009至2010年的H1N1新型流感大流行，見證台灣從不同傳染病侵襲的經驗中，不斷學習成長，持續精進防疫作為。

陳建仁說，國內確診個案有83.4%是境外移入、6.5%敦睦艦隊群聚案，本土病例只有10%。台灣新冠肺炎發生率是美國的1200分之1、死亡率是2300分之1，也沒出現大量病人湧入醫院的窘境，種種數據證明台灣防疫成功。

他表示，防疫與每個人息息相關。民眾抱持「我為人人，人人為我」的態度，以同理、感恩及奉獻的精神善待每個人，理性團結，這是防疫成功的關鍵。他舉日本京都建仁寺兩足院的兩足為智慧與慈悲，印證這次防疫成功的關鍵在科技研發的智慧，以及人文關懷的慈悲，因為絕大多數人都落實居家隔離與檢疫，而讓防疫成功。