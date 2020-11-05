整頓農地違建 嘉義縣府公布優先拆除大型違建等3類

嘉義縣政府執行農地違建拆除，遭議員質疑行政怠惰；縣府今天公布優先執行拆除3類型，針對「工廠管理輔導法」法定納管期限2年屆滿後，未依法申請納管者，以及105年5月20日以後，新增的未登記工廠，將依法執行斷水電及強制拆除作業，呼籲符合納管資格業者，儘速申請納管。

經濟發展處指出，將優先執行拆除3類：第一類違反工廠輔導法，影響建築物公共安全；第二類農地大型違章建築；第三類經縣府移送法辦，仍不理會停工命令繼續施工，且違章建築樓層超過2層。

縣府將先寄發建築違章拆除裁處書，通知土地或建物所有權人、使用人或管理人，限期自行拆除，屆期未完成進場強制拆除，拆除後依實際執行拆除費用寄繳款書，通知違建人繳拆除費，逾期未繳，移送行政執行署強制執行。

縣府說，拆除違建收費標準，依構造類別及拆除面積（每平方公尺）計算，鋼骨造770元、鋼筋混凝土740元、加強磚造540元等，若因構造、拆除工法或其他特殊情形所需費用較高，將依實際費用收取。

縣府每年編百萬元預算拆違建，去年因公安執行拆除4案，花費百萬元，百分百執行完畢，雖依嘉縣執行強制拆除違章建築收費自治條例，向違建人收取強制拆除費，對挹注縣庫效果有限，但具遏止作用，避免新違建產生，防止公安意外。

縣府呼籲農地使用者，應依農地及建築相關法規，申請容許使用及建照，農地違規興建工廠使用，嚴重危害農地合法使用，違規情節重大，縣府將貫徹公權力，依法強制拆除，維護公共安全及農地合法使用，展現執法決心。