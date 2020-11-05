嘉縣農地違建！村長疑背後有集團撐腰 原來真相是…

嘉義縣議員林于玲接獲民雄鄉福興村農民陳情，指村內有人在千坪農地蓋大違建，遮擋日照，影響周邊農作物生長，農民向相關單位陳報，縣府至今未拆除，質疑縣府包庇、背後有有力人士撐腰，今天下午3時，會同縣政府經發處官員，到場會勘，工商發展科科長柯凱譯表示，已經按照相關程序在進行，也未有包庇情事，請村民不用擔心。

福興村村長劉文渠說，該工廠鄰地農民紛紛向他反映，有遮蔽果樹和農作物的情形，也懷疑工廠蓋在農地旁是否會屋旁邊會不會汙染農作物。

之前同樣有村民在農地上興建工廠，遭縣政府拆除，損失高達300多萬，村民紛紛表達不滿，質疑這間工廠為何不用拆；劉文渠表示，民進黨政府訂定「工廠管理輔導法」，只要工廠設農業群聚區，就不能蓋工廠，其他村民都乖乖照做了，現在卻放任農地違建，「這樣豈不是雙重標準?」，質疑縣府包庇，背後有人在撐腰。

柯凱譯到場會勘後表示，9月初即接獲鄉公所通報，9月9日便發函屋主要求補送建築執照，但屋主沒有回應，10月27日裁定為違建，若11月27日前沒有提起訴願，將會排定時程進行拆除。柯也解釋由於屋主始終未出面說明，縣政府也查無資料，並不是有意包庇，屆時若屋主不願配合，仍會動用強制力。