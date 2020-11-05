好康！林內帝爺公為大家補冬 前300人再加送藥膳包

立冬是24節氣中重要節氣，雲林縣中藥商同業公會結合林內鄉烏塗村進雄宮，本周六將在廟前廣場「補冬大請客」，由公會提供藥材委請義峰高中餐飲科燉煮藥膳排骨等補冬料理，讓民眾呷免驚，前300人再加送高級藥膳包，中藥商公會歡迎大家來讓帝爺公補補身子「呷平安、顧健康！」。

雲林中藥商公會今天請來義峰高中餐飲科廚師團，在廟口料理各種補冬料理，並展示川芎、枸杞、黃耆.....，由中藥商公會理事長沈裕益帶領公會幹部講解補冬的重要性，以及如何安心選用優藥材為家人補冬。

進雄宮供奉玄天上帝為周六廟埕大補冬熱身，今天第一攤宴請義峰高中棒球隊來代言，期待為隊員補出好身子，為林內鄉奪回更多金牌，隊員進完補，元氣十足，全隊獅吼高喊勝利的隊呼，士氣高昂，隊員說，藥燉排骨湯，好吃又好補，下次金牌就靠這一味。

「藥膳養生好過生病吃藥！」本身也是中藥師的縣議員邱世文說，立冬將屆，帝爺公指示要廟方為善男信女補冬顧健康，決定選在本月7日立冬當天的上午9時30分起，由學生廚師團烹煮各種進補料理，開放供信眾吃平安、顧健康，前300人更將再加送上等藥膳包，帶回家全家一起吃補養生。

「大家安心來補冬！」廟方也感謝中藥商公會的用心，當天教大家正確選用中藥材，讓大家品嘗到美味養生的冬令食補。