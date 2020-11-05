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好康！林內帝爺公為大家補冬 前300人再加送藥膳包

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣中藥商公會和林內進雄宮合辦廟埕立冬進補，將教大家如何選用適合與優質藥材，為全家補冬。記者蔡維斌／攝影
雲林縣中藥商公會和林內進雄宮合辦廟埕立冬進補，將教大家如何選用適合與優質藥材，為全家補冬。記者蔡維斌／攝影

立冬是24節氣中重要節氣，雲林縣中藥商同業公會結合林內鄉烏塗村進雄宮，本周六將在廟前廣場「補冬大請客」，由公會提供藥材委請義峰高中餐飲科燉煮藥膳排骨等補冬料理，讓民眾呷免驚，前300人再加送高級藥膳包，中藥商公會歡迎大家來讓帝爺公補補身子「呷平安、顧健康！」。

雲林中藥商公會今天請來義峰高中餐飲科廚師團，在廟口料理各種補冬料理，並展示川芎、枸杞、黃耆.....，由中藥商公會理事長沈裕益帶領公會幹部講解補冬的重要性，以及如何安心選用優藥材為家人補冬。

進雄宮供奉玄天上帝為周六廟埕大補冬熱身，今天第一攤宴請義峰高中棒球隊來代言，期待為隊員補出好身子，為林內鄉奪回更多金牌，隊員進完補，元氣十足，全隊獅吼高喊勝利的隊呼，士氣高昂，隊員說，藥燉排骨湯，好吃又好補，下次金牌就靠這一味。

「藥膳養生好過生病吃藥！」本身也是中藥師的縣議員邱世文說，立冬將屆，帝爺公指示要廟方為善男信女補冬顧健康，決定選在本月7日立冬當天的上午9時30分起，由學生廚師團烹煮各種進補料理，開放供信眾吃平安、顧健康，前300人更將再加送上等藥膳包，帶回家全家一起吃補養生。

「大家安心來補冬！」廟方也感謝中藥商公會的用心，當天教大家正確選用中藥材，讓大家品嘗到美味養生的冬令食補。

中藥商公會理事長沈裕益也強調，藥膳養生絕對好過生病吃藥，平時做好保養就不必常跑醫院，但吃對藥補、用好的藥材很重要，近年來食安管制嚴格，尤其海關對進口藥材把關更嚴謹，過去許多燻硫磺超標的藥材，現今根本不可能進口，只要民眾找合格中藥店，不要買來路不明的中藥材，正確選用適合體質的好藥材，保證「買得放心，吃得安心」。

本月7日上午將邀請義峰高中廚師團料理各種補冬藥膳讓民眾呷健康。記者蔡維斌／攝影
本月7日上午將邀請義峰高中廚師團料理各種補冬藥膳讓民眾呷健康。記者蔡維斌／攝影
本月7日上午將邀請義峰高中廚師團料理各種補冬藥膳讓民眾免費呷健康還加送藥膳包，雲林中藥商公會邀大家共襄盛舉。記者蔡維斌／攝影
本月7日上午將邀請義峰高中廚師團料理各種補冬藥膳讓民眾免費呷健康還加送藥膳包，雲林中藥商公會邀大家共襄盛舉。記者蔡維斌／攝影
本月七日上午將邀請義峰高中廚師團料理各種補冬藥膳讓民眾呷健康。記者蔡維斌／攝影
本月七日上午將邀請義峰高中廚師團料理各種補冬藥膳讓民眾呷健康。記者蔡維斌／攝影
本月7日上午將邀請義峰高中廚師團料理各種補冬藥膳讓民眾免費呷健康還加送藥膳包，雲林中藥商公會邀大家共襄盛舉。記者蔡維斌／攝影
本月7日上午將邀請義峰高中廚師團料理各種補冬藥膳讓民眾免費呷健康還加送藥膳包，雲林中藥商公會邀大家共襄盛舉。記者蔡維斌／攝影

中藥 立冬

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