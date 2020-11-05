陳建仁：對疫苗發展有信心 台灣的疫苗可望明年中推出

前副總統、中研院院士陳建仁今天應邀到台南一中演講，他表示，國外疫苗最快年底上市，台灣研發的疫苗正進入臨床第一期試驗，明年中可望獲得上市許可。他預測，新冠肺炎未來可能如流感成為季節性疾病。

陳建仁說，目前國外研發新冠肺炎疫苗有4家，包括牛津大學等，現在都進入第3期臨床試驗，而且都很順利，他個人預測最快年底會通過歐美藥物許可上市。

目前，台灣進行新冠肺炎疫苗開發的有國光生、高端疫苗及聯亞，都已進入第一期臨床試驗，預計12月進入第2期，他預估明年年中會獲得上市許可。他強調，政府也積極採購疫苗，未來施打，醫護人員第一，其次是警察、司機、慢性疾病老人、軍人，以及重要工作人員。

陳建仁說，未來有了疫苗後，在國際來往上，就可先接踵疫苗，搭機落地後經檢疫為陰性後就可通行，但在這之前，做好防疫新生活最重要，他說，隨著天氣轉冷，流感又要來，目前流感疫苗接踵最重要。