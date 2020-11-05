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陳建仁：對疫苗發展有信心 台灣的疫苗可望明年中推出
前副總統、中研院院士陳建仁今天應邀到台南一中演講，他表示，國外疫苗最快年底上市，台灣研發的疫苗正進入臨床第一期試驗，明年中可望獲得上市許可。他預測，新冠肺炎未來可能如流感成為季節性疾病。
陳建仁說，目前國外研發新冠肺炎疫苗有4家，包括牛津大學等，現在都進入第3期臨床試驗，而且都很順利，他個人預測最快年底會通過歐美藥物許可上市。
目前，台灣進行新冠肺炎疫苗開發的有國光生、高端疫苗及聯亞，都已進入第一期臨床試驗，預計12月進入第2期，他預估明年年中會獲得上市許可。他強調，政府也積極採購疫苗，未來施打，醫護人員第一，其次是警察、司機、慢性疾病老人、軍人，以及重要工作人員。
陳建仁說，未來有了疫苗後，在國際來往上，就可先接踵疫苗，搭機落地後經檢疫為陰性後就可通行，但在這之前，做好防疫新生活最重要，他說，隨著天氣轉冷，流感又要來，目前流感疫苗接踵最重要。
有學生問陳建仁，新冠肺炎疫情何時才會結束？會像SARS疫情突然消失，還是像流感一樣，每年都來？陳建仁說，等到新冠肺炎疫苗上市並且普遍施打，疫情就會結束。但對SARS重症隔離就有效，新冠肺炎則不一樣，若減毒性，有很多無症狀感染者或是輕症患者，就會如流感成為季節性。他說，隨著2020年結束，未來可能會有其他變異種的病菌出來，疫苗就要再研發新的。
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