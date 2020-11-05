國1永康交流道聯絡道工程 全線112年通車

「國道1號永康交流道聯絡道」五標工程，台南市政府已完成北外環到東和橋最後一標的發包作業，全線中正北路到國道8號工程都已陸續進場施工中，預計112年可以全部完工通車。

南市工務局表示，「國道1號永康交流道聯絡道工程」由中正北路到國道8號總長約5.57公里，工程總經費約30億元；全線完工後將可連結永康交流道跨鹽水溪接到國道8號，以及新設匝道與北外環快速道路連結，有助打通安南區至永康交流道的交通瓶頸，建構完善道路系統，因路線較長分成5標。

工務局指出，最後一標北外環至東和橋段工程全長為1565公尺，路寬由原本的20公尺拓寬至40公尺，東和橋除了拓寬外，也配合治理計畫需求提升梁底高程及減少落墩，以改善排水通洪能力，防範水患，工程經費2億6627萬元。此外，該路段工程也考量前後段道路路型，將整合及調整台灣歷史博物館前道路配置，預計本月底開工。