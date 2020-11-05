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融合在地元素 台南鹽水打造全國唯一「鴿舍博物館」
台南市政府文化局推動個人社造計畫，鹽水區民高正浩結合在地老少居民、竹埔國小師生及藝術工作者，歷經半年活化廢棄鴿社，打造成全國唯一「鴿舍博物館」，今首度對外開放，日後將是聚落的小型展演空間。
高正浩說，因工作關係，常年住在竹埔外公家，看著社區「粉腳笭」常民文化、多間漂亮三合院聚落閒置，文化局109年首度開放「社造徵選計畫-個人提案」，他結合藝術家朋友與弟弟幫家鄉粉鳥笭找來村民共構鴿舍博物館。
基地位於魏家老屋，獲文化局個人組35萬元最高補助金額，整合老屋建築、鴿舍裝置、綠地，構成一處微型的藝文空間。
文化局說，高正浩將鴿舍構築成博物館，整輯「粉鳥笭」知識，「鴿舍構築」邀請藝術家李順堯駐村創作；「木粉鳥笭彩繪」由竹埔國小中年級小朋友為主，作品會座落在鴿舍博物館，增添學生們創作信心；「鴿笭符號絹印」以鴿笭、鴿子、村名「竹仔脚」文字為符號，讓居民以絹印的手法，排列組合印製在布包上，創作屬於村的代言人。
「移動鴿舍之廟宇人物彩繪」，則以地方居民最核心生活「廟宇」，把田都元帥廟最大雕刻特色，邀請在地居民彩繪版畫上，並展示在可移動性的鴿舍中，及示範鴿舍多元運用方式。
除聚落文化調研，並引入不同媒材領域的青年藝術家6人。鴿舍背包客棧的藝術家李順堯駐村鴿舍構築、林文賢藝術家指導竹埔國小師生認識粉鳥笭文化及木粉鳥彩繪、楊孟欣老師帶領村民利用鴿笭符號絹印、許碧珊老師邀請在地居民以廟宇人物彩繪在版畫媒材上，村民完成的作品展示在可移動性的鴿舍中、蝸牛巷藝術家陳怡汶帶領村民一起彩繪鴿舍增添鴿笭風景、劉育伶以毛線引領村民動手做「鴿羽翼編織」等，沉寂許久地方增添年輕氣息。
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