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校園有溫室、菱角田 台南官田國小獲食農教育傑出獎

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南官田國小學生體驗曬菱角殼，了解廢棄物變烏金。圖／官田國小提供
台南官田國小學生體驗曬菱角殼，了解廢棄物變烏金。圖／官田國小提供

台南市官田國小推廣食農教育有成，不只有溫室農場，位在全國最大的菱角產地，近年又推動食農素養「菱雉粼」計畫及融入校本課程中，到四健會分享成果，獲農委會食農教育傑出貢獻獎，與東山區東山國小雙雙獲獎，接受農委會主委陳吉仲頒獎，推動食農教育獲得高度肯定。

官田國小校長王全興表示，官田國小在校園內闢建一座約400坪「幸福農場」，包含水田、旱田、魚菜共生園、空中農園及智慧溫室等場域，並從校內逐漸往社區延展。

官田國小從98年開始與官田區農會四健會向農委會農糧署「農業向下扎根計畫」申請經費，實施「學童種稻」的體驗課程。歷經11年努力，透過市政府教育局、全校老師、大學校院、農會、四健會、家政班、產官學研與社區合作辦理約200場以上教育活動，累計數千人參與，並系統建構1至6年級每周至少1節食農推動課程與教學，培養孩子食農知識、食農技能，及食農態度的食農素養。

官田國小校本課程也結合108新課綱，以食農教育2.0持續推動短中長期規畫。其中，跨領域學習進行數學食農每周一思；國語文食農閱讀繪本，師生已開發10套以上繪本，申請ISBN並有中英日三語電子書推廣。

另外結合科學進行在地研發，如全國首創菱角種植方式、官小香草莓、官田1號小黃瓜等創新研究。又結合在地時令與食農藝術，進行地產地銷，且每位學生畢業前必須完成六菜一湯一甜品取得「大廚師」證書，同時開發菱角月餅、菱角肉粽、菱角饅頭、菱角水雉文創等多種特色產品。

最近，學生更將重點放在「菱雉粼」身上，將在地特色菱角、水雉鳥，波光粼粼文史融入校訂課程內，並繪製繪本（菱角冠軍、小水雉的超級奶爸）推廣，以落實「從土地到餐桌」再從「餐桌回到土地」的永續循環食農概念。

校長王全興說，官田國小不只食農獎獲獎，同時是唯一受邀前往四健年會分享成果的學校，推動成效受到主辦單位高度認同。未來食農教育即將入法，官田國小將扮演火車頭的角色，結合更多的人員、經費與資源，將食農教育的種子散布在學校及社會每個角落，發揮教育精神之所在。

台南官田國小校園裡就有菱角田。圖／官田國小提供
台南官田國小校園裡就有菱角田。圖／官田國小提供
台南官田國小學生在校園學習採菱角等相關知識。圖／官田國小提供
台南官田國小學生在校園學習採菱角等相關知識。圖／官田國小提供
農委會主委陳吉仲頒發食農教育有功學校，台南官田國小校長王全興（右四）代表領獎。圖／官田國小提供
農委會主委陳吉仲頒發食農教育有功學校，台南官田國小校長王全興（右四）代表領獎。圖／官田國小提供

食農教育 水雉

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