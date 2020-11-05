台南捐贈物資菲律賓姊妹市 協助加美地市防疫

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）持續肆虐全球，台南市長黃偉哲今天宣布捐贈1000個護目鏡及500個防護面罩給菲律賓姊妹市加美地市（Cavite City），提供關懷和協助。

台南市政府捐贈菲律賓加美地市的防疫物資，是透過外交部駐菲律賓代表處協助，由代表嚴竹蓮交到加美地市長帕雷德斯（Bernardo Paredes）手上。

另外，旅菲台灣人也紛紛響應，加美地市台商協會和菲律賓台灣同鄉會也各加碼捐出1萬片口罩給加美地市。

黃偉哲表示，台南市和加美地市1980年締盟，今年屆滿40年，因疫情關係，兩市雖無法互訪慶祝，但透過物資分享，讓台南為守護加美地市民盡一份心力，不失為更有意義的紀念方式，也期盼雙方友誼更深厚。

帕雷德斯則感謝台南市捐贈防疫物資，希望未來有機會造訪台南，加強雙邊城市交流與合作。