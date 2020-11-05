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嘉縣申報玉米旱災救助逾千戶 颱風海警農民大旱望雲霓
今年至今無颱風登陸，久旱不雨，嘉義縣硬質玉米（飼料玉米）、青割玉米（牧草）受災嚴重，縣府統計受害367公頃，受損程度20%，達天災現金救助標準，農委會上月30日公告辦理天然災害現金救助及低利貸款，受理農民申請到8日止，還剩4天申報，縣府統計，至今共1503戶農民申報災損。
依天然災害現金救助辦法，救助金額硬質玉米每公頃1萬6千元，青割玉米每公頃1萬700元，契作獎勵金每公頃6萬元照常發放，農委會主委陳吉仲分別由立委翁重鈞、蔡易餘、縣長翁章梁陪同，到義竹及鹿草鄉勘災，為因應嚴峻旱象，農委會採取因應措施。
「求老天幫忙，只要降雨20毫米就好了！」義竹鄉玉米逾2千公頃，面積全台最大，受災也最嚴重，農民說，每公頃投資逾2萬元，救助金無法補償全部損失，義竹不屬灌區不能挖井，閃電颱風海警發布，希望帶來降雨紓解旱象。
台南區農改場朴子分場長游添榮說，今年旱象是20多年來最嚴重，部分玉米植株缺水，無法發芽枯萎受災，田區部分空蕩，無法更換其他作物，「只要降雨20毫米就有救了！」。
中央氣象象局上午8點半，發布今年第20號颱風閃電海上颱風警報，若路徑持續偏北不排出發布陸上颱風警報。氣象局說，明天是最接近的時候，台東、恆春半島慎防大雨甚至豪雨。至於能否緩解中南部水庫旱象，氣象局說，颱風掃過去時南部有陣雨機率，但無法完全紓解。
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