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老化少子化人口外流夾擊 嘉縣人口本月將跌破50萬大關

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
老化少子化人口外流三重夾擊 ，嘉義縣人口本月將跌破50萬大關，圖為縣政府。記者魯永明／攝影
老化少子化人口外流三重夾擊 ，嘉義縣人口本月將跌破50萬大關，圖為縣政府。記者魯永明／攝影

農業縣嘉義縣受老化、少子化夾擊，加上就業機會少，青壯人口流失，老人突破10萬人，老人比例全台居冠，縣府民政處最新人口統計，到10月底全縣人口剩50萬零117人，按平均每月減少317人計算，本月底前人口將跌破50萬大關，為減少人口流失，縣長翁章梁下令縣府團隊展開搶救人口策略。

民政處統計，去年人口50萬3113人，較前年50萬7068，減少3955人，18鄉鎮市人口幾乎全面減少，唯獨縣治太保市一枝獨秀，人口年年成長，去年3萬8301人，較前年3萬8069人增加232人，到10月底增到3萬8516人。

全縣人口從99年54萬3248人，減到去年108年剩50萬3133人，10年共減少4萬零115人，相當於消失1個鄉鎮人口，每年平均減少4千人以上，全縣65歲以上老人突破10萬大關。

人口減少主因「生不如死」，戶政科統計，每年死亡人數比新生兒多1倍，去年死亡5508人，新生兒只有2966人，就業機會少，青壯人口流失；東石鄉選出議員姜梅紅服務處說，去年參加659場告別式，今年至今570場。

太保市從101起連續8年人口成長，太保有高鐵車站，故宮南院及長庚醫療特區，近幾年小番茄、洋香瓜等溫室作物產值提高，吸引青農返鄉，市長黃榮利重視福利　提高生育補助，營造優質居住環境，吸引人口定居，遠雄建設在高鐵車站附近蓋集合式住宅大廈。

縣長翁章梁日前議會施政報告強調，讓年輕人返鄉工作照顧父母，是他最重要施政目標，為增加就業，積極開發工業區，成立勞青處，翁章梁以轉型農工大縣做施政目標，要求各局處規劃短中長期的戰略與戰術計畫，力求人口數止跌回，但工業區開發招商速度，趕不上人口流失速度。

翁章梁 高鐵

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