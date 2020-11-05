台南打造美麗社區 9個發展協會共獲全國最高補助經費

台南市環保局推動社區永續發展，白河區草店社區、永康區西灣社區等8個社區發展協會，獲環保署社區環境調查及改造計畫165萬元補助。南區國宅社區更兩度獲「環保小學堂推廣計畫」拿到50萬元經費。環保局表示，兩項補助共215萬元為全國最高。

獲補助的8個「社區環境調查及改造計畫」社區除白河草店、永康西灣外，另有中西區銀同、北區華德、玉井竹圍、楠西密枝、後壁頂長、西港後營社區。這些社區接續將執行環境調查，盤點社區的人、文、地、產、景等特色，做為社區營造與規畫的依據，促使社區資源永續發展利用。

環保局長謝世傑表示，社區居民在參與資源調查過程，將能重新認識生活環境、發掘社區資源、特色以及問題等，同時也會凝聚意識，提升生活品質及環境素養，成效績優的社區還可進階申請成為「環保小學堂」社區。

「南區國宅社區」今年是第2度獲環保小學堂推廣計畫經費補助。環保局表示，國宅社區為早期、較老舊的都市型社區，社區發展協會從106年開始執行「社區環境調查及改造計畫」，從中發掘社區的優點與可改進之處等，激發出強烈的社區環境品質提升意識。

國宅社區在基本環境調查時，漸漸對生活周遭的種子產生興趣，開始搜尋社區大小樹木種子，對種子認識愈來愈深入，萌生傳送知識的構想，從種子盆裁發展出一系列環境教育教案，也將種子盆裁提供給家戶綠美化，還完成社區綠色地圖路線規畫。多年來一步一腳印，徹底改造社區環境品質，成為全國知名社區。