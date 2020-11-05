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東石漁人碼頭民間經營生變 縣府通知廠商下月終止契約

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
嘉義縣政府興建的東石鄉漁人碼頭，是沿海知名景點，文化觀光局106年以ＲＯＴ方式招標民間經營，緻圓公司取得20年經營權，經營近3年多，文觀局日前以緻圓多項違約，通知下月1日終止契約。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府興建的東石鄉漁人碼頭，是沿海知名景點，文化觀光局106年以ＲＯＴ方式招標民間經營，緻圓公司取得20年經營權，經營近3年多，文觀局日前以緻圓多項違約，通知下月1日終止契約。記者魯永明／攝影

嘉義縣政府興建的東石鄉漁人碼頭，是沿海知名景點，文化觀光局106年以ＲＯＴ方式招標民間經營，緻圓公司取得20年經營權，經營近3年多，文觀局日前以緻圓多項違約，通知下月1日終止契約，緻圓管理部經理張文慶不表示意見，只說「未看到解約內容，一切照規定程序辦理」。

終止契約將影響員工生計，以及10多家承租經營餐飲、伴手禮業者權益，員工擔心飯碗不保，承租業者擔心無法繼續做生意；若緻圓不接受終止契約，恐將面臨司法訴訟或商務仲裁調解。

文觀局指出，漁人碼頭ROT案，因廠商多項違反契約，限期改善未改善，構成違約情節重大，已發文通知12月1日起終止契約，違約事項包括：遊客中心未依配置人力及對外開放；環境清潔及設施管理維護等7件缺失，限期改善未改善，造成遊客受傷。

遲未提交擴整建工程經會計師簽證財務報表；未提交108年度經會計師查核簽證財務報表；未依約配置營運人力；未依投資執行計畫內容執行本案；未依約進行戲水區（水舞區及鯨魚池）清潔維護及開放等。

文觀局長許有仁說，緻圓簽約繳千萬元權利金及4百萬元押金，每年繳百萬餘元土地租金及營利金，終止契約生效收回經營，不影響承租業者權益，員工是緻圓公司雇用，將向中央爭取「大南方計畫」經費，改善漁人碼頭設備。

緻圓公司人員說，公司用心經營，投入逾300萬元整修鯨魚池，公司負責清潔維護，但設計有結構性重大瑕疵，鯨魚池影響遊客戲水安全，暫停開放，公司規畫提案「可愛動物區」、「小農市集」活絡園區，縣府不准也不協助，經營虧損，疫情申請紓困降租金也不准。

緻圓公司經營東石漁人碼頭，投入逾300萬元整修鯨魚池，發現設計有結構性重大瑕疵，影響遊客戲水安全，暫停開放。記者魯永明／攝影
緻圓公司經營東石漁人碼頭，投入逾300萬元整修鯨魚池，發現設計有結構性重大瑕疵，影響遊客戲水安全，暫停開放。記者魯永明／攝影
緻圓公司經營東石漁人碼頭，投入逾300萬元整修鯨魚池，發現設計有結構性重大瑕疵，影響遊客戲水安全，暫停開放。記者魯永明／攝影
緻圓公司經營東石漁人碼頭，投入逾300萬元整修鯨魚池，發現設計有結構性重大瑕疵，影響遊客戲水安全，暫停開放。記者魯永明／攝影

漁人碼頭 鯨魚 簽證

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