嘉義男大生涉偷拍女生大腿還發喘息聲 學校性平會調查

嘉義縣某私立大學1名女學生在圖書館讀書時被性騷擾，日前向警方報案，警方調查發現該名男大生在今年5月也發生過類似偷拍情事，但因行為未達刑罰程度，所以警方已兩度通報校方成立性平委員會調查。

警方表示，除非有涉及刑法猥褻行為或性騷擾防治法乘人不及抗拒而親吻擁抱觸摸胸臀隱私等刑罰行為，否則警方只能依職權移請校方繼續調查，一旦校方性平會調查屬實，會函送縣政府主管機關行政裁罰。

嘉義這名私立大學女學生本月2日到派出所報案指出，在圖書館讀書時疑似有人在偷拍，轉過頭去發現一名同校男大學生用手機拍她的大腿，還自己用右手在大腿磨蹭，發出喘氣聲，「覺得被性騷擾」。

警方初步調查發現，今年5月16日另個派出所也曾接獲該校女大學生報案，表示在圖書館內讀書時，懷疑有人在偷拍，轉過頭去發現對方正拿著手機對著自己；她立刻上前詢問，並要求檢查手機，要男子將影片刪除，事後女學生報案，並向校方提出申訴。

校方表示，已通知家長並對行為人輔導，同時進行校安通報；由於屬於校園性平事件，已依據性別平等教育法相關程序辦理，提交性平委員會進行調查。