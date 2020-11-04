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亡羊補牢 南市111年第1季執行全部換裝LED燈

中央社 / 台南4日電

外籍女大生命案，路燈亮不亮也是各界檢討重點。台南市政府工務局今天表示，之前已規劃明年持續推動「台南市換裝LED路燈建置工程」，將於111年第一季執行全部換裝為LED燈。

依工務局統計，台南市目前有近24萬盞路燈，其中包括約10萬盞「鈉燈及日光燈」，剩餘路燈都是已從水銀燈汰換而成的LED燈；已規劃明年持續推動「台南市換裝LED路燈建置工程」，將於111年第一季執行全部換裝為LED燈。

工務局說明，「路燈資訊維護管理系統」屆時將全面升級建置「智能路燈維護管理系統」，整合路燈資訊維護系統資料，以利後續接獲民眾通報時，可立即知道維修地點並加速路燈維護時程。

為維護民眾夜行安全，市府分別在民國102年推動「擴大設置LED燈專案計畫」、105年推動「台南市水銀路燈落日計畫」，陸續把全市37區共14萬盞水銀燈汰換成LED燈，加強光亮度。但這次外籍女大生命案犯案地點的台鐵支線橋下便道路燈為「鈉燈」，因此未在計畫中登錄。

而105年為達到路燈維修管理，同步建置「路燈資訊維護管理系統」，登錄以計畫中分區編碼並掛牌的LED路燈為主，如民眾通報LED燈需維修時，以利迅速找出需維修LED路燈所在位置；目前該計畫路燈仍於保固期間，依區別可保固至112年或114年，如有路燈故障情形，仍由施作廠商依保固責任進場維護。

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