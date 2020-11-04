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台南市議會審預算互槓！綠轟雙標準 藍回嗆雙標黨

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議會國民黨團書記長王家貞（右）痛斥，民進黨占議會多數卻出席怠惰。記者鄭維真／翻攝
台南市議會國民黨團書記長王家貞（右）痛斥，民進黨占議會多數卻出席怠惰。記者鄭維真／翻攝

台南市議會今天下午審查市議會預算，引發藍綠黨團互槓，民進黨團總召邱莉莉質疑藍營審市府預算錙銖必較，對議會的浮編科目卻視而不見，轟藍「雙標準」，國民黨議員蔡育輝則嗆邱「不要把議長選舉恩怨帶進議會預算審查」，批綠才是「雙標黨」最後蔡提清點人數，現場人數不足，主席國民黨議員林美燕宣布散會。

「要刮別人鬍子前，先把自己的刮乾淨！」邱莉莉指出，議員如果不監督市議會的預算浮編，怎麼有立場質詢市府？議會預算與人員應用在協助議事，但議會員工不但要澆花、種菜、掃地，預算還大量用在修繕噴水池、公共空間植栽、未對外開放的網球場、布置議會廳舍，還私自在公共空間開設開心農場種植蔬果，要求員工認養。

邱莉莉質疑，議會為了舉辦縣市合併十周年活動，花費上千萬元預算布置，還有雜項開支科目不明，編了2百多萬元，質詢議會行政主管卻得不到明確答案，議員審查議會預算天經地義，國民黨團刻意阻撓，用議事規則杯葛，呼籲國民黨審查台南市總預算時不要兩套標準。

議長郭信良會後表示，議員監督議會預算天經地義，他會虛心接受，沒有任何意見，議會的各種改變都是以與民眾接地氣、零距離為目標，也因此得到公督盟評比為全國地方議會透明度第一名，這是屬於議會和全體議員的榮耀。

「民進黨才是雙標黨！」國民黨團書記長王家貞痛斥，民進黨占議會多數卻出席怠惰，在野黨祭出清點人數，法定人數不足散會就把責任怪對方，請不要讓議會預算審查成為議長選舉的延長賽。

國民黨議員蔡育輝說，邱不該把議長選舉恩怨帶進議會預算審查，國民黨和無黨都秉持監督制衡市府原則，當刪則刪、當花則花，民進黨團若主張刪除，國民黨團立場原則從未改變，民進黨在場法定人數不足才導致散會，延誤預算審查，怎可將責任推給在野黨？

台南市議會民進黨團總召邱莉莉（右）質疑藍營審市府預算錙銖必較，對議會的浮編科目卻視而不見。記者鄭維真／翻攝
台南市議會民進黨團總召邱莉莉（右）質疑藍營審市府預算錙銖必較，對議會的浮編科目卻視而不見。記者鄭維真／翻攝

國民黨 民進黨

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