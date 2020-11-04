聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南市議會審預算互槓！綠轟雙標準 藍回嗆雙標黨
台南市議會今天下午審查市議會預算，引發藍綠黨團互槓，民進黨團總召邱莉莉質疑藍營審市府預算錙銖必較，對議會的浮編科目卻視而不見，轟藍「雙標準」，國民黨議員蔡育輝則嗆邱「不要把議長選舉恩怨帶進議會預算審查」，批綠才是「雙標黨」最後蔡提清點人數，現場人數不足，主席國民黨議員林美燕宣布散會。
「要刮別人鬍子前，先把自己的刮乾淨！」邱莉莉指出，議員如果不監督市議會的預算浮編，怎麼有立場質詢市府？議會預算與人員應用在協助議事，但議會員工不但要澆花、種菜、掃地，預算還大量用在修繕噴水池、公共空間植栽、未對外開放的網球場、布置議會廳舍，還私自在公共空間開設開心農場種植蔬果，要求員工認養。
邱莉莉質疑，議會為了舉辦縣市合併十周年活動，花費上千萬元預算布置，還有雜項開支科目不明，編了2百多萬元，質詢議會行政主管卻得不到明確答案，議員審查議會預算天經地義，國民黨團刻意阻撓，用議事規則杯葛，呼籲國民黨審查台南市總預算時不要兩套標準。
議長郭信良會後表示，議員監督議會預算天經地義，他會虛心接受，沒有任何意見，議會的各種改變都是以與民眾接地氣、零距離為目標，也因此得到公督盟評比為全國地方議會透明度第一名，這是屬於議會和全體議員的榮耀。
「民進黨才是雙標黨！」國民黨團書記長王家貞痛斥，民進黨占議會多數卻出席怠惰，在野黨祭出清點人數，法定人數不足散會就把責任怪對方，請不要讓議會預算審查成為議長選舉的延長賽。
國民黨議員蔡育輝說，邱不該把議長選舉恩怨帶進議會預算審查，國民黨和無黨都秉持監督制衡市府原則，當刪則刪、當花則花，民進黨團若主張刪除，國民黨團立場原則從未改變，民進黨在場法定人數不足才導致散會，延誤預算審查，怎可將責任推給在野黨？
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言