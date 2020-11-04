影／雲林縣議員闖工地拍婚紗觸法惹議 挨批「就是作秀！」

危險建築斗六東市場本月31日拆除，雲林縣議員廖郁賢與丈夫簡端良越牆闖進工地拍婚紗照，引發各界熱議。由於兩人身分特殊，一人是現任議員，一人任職雲林科技大學，斗六市公所已報警處理，並同時行文雲科大告知簡師行為，對此校方回應，「全案交由警方調查，如涉法屬實，校方會再進一步研議後續處置」。

據東市場監視器畫面顯示，1日深夜11時許，廖郁賢與丈夫簡端良及一名助理先後爬越工地，隔日簡先在個人臉書以「當暴政成為事實，拍照打卡就是義務」發文，並貼出多張個人照，文內指出「拍得好像不夠多，今天晚上再進來逛一逛好了！不知道斗六巿公所，要不要把高牆圍籬再築高一點？」；3日再以「我們最奢華的婚紗照」發文，貼出他與太太廖郁賢的婚紗照。

雲林縣議會第19屆第4次定期會今天舉行，廖郁賢向縣長張麗善質詢此事，張麗善表示，尊重文資審議委員會決議，也尊重多數鄉親需求，並積極輔導斗六市公所未來對東市場的規畫。

縣議員林岳璋質詢時也表示，「我在東市場長大，心情與民眾一樣不捨，但危樓已經多次審議決定不保留，何不換個方式保存它，並對改建保持期待？」抨擊廖此舉是糟蹋了對東市場有情感的人。

縣議員蔡東富質詢前表示，尊重每位議員的問政風格，後直接砲轟「今天的舉動已非文資保護立場，就是在作秀！」

斗六市公所主秘楊劍銘說，議員應理性看待東市場拆除一案，該建築已是危樓，加上近日嘉義東市場發生倒塌壓傷人事件，公所擔心安全事故發生，才以最快速度拆除，公所也以照片及影像等方式保存文化資產，讓民眾能時刻回味東市場舊貌。

楊劍銘說，公所預定先將此地改建為臨時停車場，讓前往果菜市場及周邊店家消費的民眾有足夠停車空間。

針對廖、簡兩人的行為，市公所昨已依社會秩序維護法第71條對兩人提告，今再以刑法第153條提告；由於簡端良是雲科大講師，此舉有帶頭違法之虞，公所會依工地安全管理守則第2條「非本工程人員不得擅自進入公地，如需進入者，需徵得工務所許可」行文告知校方，避免他人模仿。

廖郁賢表示自己的行為雖危險，「但一生只見東市場一次，不後悔做這件事，後果自負，不怕違法，也不認為自己違法」，針對斗六市公所採取法律行動，她表示「身為議員應該站出來聲明，雖東市場為斗六公所主管，但這是人民資產」。