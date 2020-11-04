時力議員翻牆東市場拍婚紗照 斗六市公所提告
為表達不滿雲林縣斗六市公所強拆東市場，時代力量雲林縣議員廖郁賢1日偕夫婿簡端良翻牆進入拆除現場，並拍攝一系列婚紗照，斗六市公所已蒐集相關證據，對廖郁賢2人提告。
斗六東市場建於1962年，因歷經921大地震，內部結構出現毀損，被列為危險建築，斗六市公所原訂去年拆除，考量地方主張文資保存所以暫緩，經文化資產審議委員會多次審查後，決議不指定、不登錄古蹟及歷史建築，上月31日怪手進場拆除。
廖郁賢今天接受媒體訪問時表示，她返鄉4年，今年初結婚，一直想去東市場拍照紀念，不過東市場在上月31日被拆除時，她正在台北參加同志大遊行，一時間無法趕回雲林，因此請助理前往工地現場了解。
廖郁賢說，當時助理遇上雲林縣長張麗善的地方秘書，秘書回應「今天是以斗六市民身分到場，不便做任何表態」，當晚她回到雲林，決定翻牆實踐「與東市場拍婚紗」的心願。
斗六市公所針對廖郁賢翻牆進入工地拍照，依違反社會秩序維護法和煽惑罪提出告訴，廖反問「究竟是誰用鴨霸手段處理東市場問題？」並認為進入工地拍攝婚紗照並非錯誤示範，整起事件由全民做公斷。
斗六市公所主任秘書楊劍銘說，嘉義東市場老舊建物日前才發生磚牆崩塌致攤商頭破血流，為避免憾事重演，決定速拆速建斗六東市場，減低對攤商影響。
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