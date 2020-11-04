影／大台南會展中心今上梁 明年6月完工啟用

位在高鐵台南站旁的大台南會展中心今天舉辦上梁典禮，台南市工務局局長蘇金安表示，上梁代表結構工程完成，明年6月整體就會完工。

大台南會展中心原本預計明年元月完成，但受到機電廠商財務出問題影響，工程延宕。但目前全面趕工中，現場已經可以看到左右兩側建物大致完工，而中間展場的鋼梁也完成。

今天上梁典禮，由市長黃偉哲及行政院副院長沈榮津擔任主典官，經濟部主任秘書陳怡鈴、國際貿易局局局長江文若局、台南市政府工務局局長蘇金安、經濟發展局局長陳凱凌及民意代表、地方仕紳等一起出席祭拜祈福。

沈榮津在致詞時表示，台灣在疫情的影響、及中美貿易戰爭之下，第三季的經濟成長，仍然能夠達到3.33%的數字，非常的特殊難得，而台南更是這一波台商回台投資金額各縣市的第二名，加上微軟等全球知名公司在台南投資，台積電新廠設立將創造1寓個工作機會，未來發展可期，甚至已經有廠商跟他說「找不到工」，經濟部會再來考慮開放營造外勞。

這項工程總經費20億元，全部由經濟部出資，交由台南市政府代辦興建，黃偉哲表示，完工之後，將是全台離高鐵站最近的會展中心，而且有601個攤位，可以供應中大型會展使用。

工務局表示，大台南會展中心特色在於展場屋頂具有13組鋼構桁架 ，搭配全台首度使用於室內的鋼纜，整體鋼構屋頂形塑台南鯤鯓造 型意象，搭配外觀營造出貌似台南古蹟的紅牆斑駁歷史感及岩層堆 疊感，將鋼結構、複合牆等材質融合歷史景觀意象，整體設計榮獲2019年國家卓越建設獎最佳規畫設計類特別獎之肯定，未來將是高鐵地區的新地標、新門戶。

完工後由台南市府經濟發展局及經濟部國際貿易局委外營運。 其中，展覽室內81公尺寬的空間不用柱子，淨高12公尺，未來民眾參展時，可以充分感受到無拘束之參展空間，預期啟用後將作為台南智慧綠能產業及各類產業行銷中心。