南市逾6千職缺4成月薪3萬 就業博覽會周六新營登場

台南市就業博覽會將於本月7日上午在新營體育場登場，將提供逾6000工作機會，超過4成職缺月薪超過3萬元，勞工局邀請求職者或想轉換跑道者屆時來找頭路。

勞工局說，這是台南市政府今年第四場大型徵才活動，時間為周六當天上午9時至12時，有台積電、統一企業、全家便利商店及頑皮世界等68家廠商提供6334職缺，其中，44家廠商提供2706個3萬元以上薪資的職缺，比率達42％。

勞工局長王鑫基表示，就博會不僅是廠商與求職者媒合平台，安排職安健康處及勞安福利科提供市民勞動法令諮詢、職業安全及職災預防宣導，另設立一站式專人服務，提供身心障礙、原住民、中高齡、中低、低收、失智症者等特定對象求職就業、職訓等相關諮詢。

為鼓勵求職者多投遞履歷，只要投遞1家以上就能獲得維他命C隨身包、LED手電筒、飲料提袋或環保餐具等好禮，投遞3家還有摸彩券，有機會獲得複合式餐飲券，數量有限，送完為止，

就博會當天亦有提供免費接駁專車，自8點30分起從新營火車站到就博會場，末班車時間為中午12點15分，每30至35分鐘就有一班接駁車，往返新營火車站至活動會場，民眾也可搭乘台南市公車，由新營火車站搭乘「棕幹線」棕2或棕3到達活動會場，活動相關資訊可洽（06）6330820。