長榮女大生命案！歸仁警分局新任分局長布達 洪頂力走馬上任

台南市歸仁警分局今天下午2點舉新任分局長布達典禮，新任分局長洪頂力走馬上任。洪頂力表示，他上任後要求各派出所受理兒少、婦幼、家暴、性侵及弱勢族群案件，要第一時間通報偵查隊接手偵辦，以避免派出所同仁經驗不足處置失當。

歸仁警分局新任分局長布達典禮，今天在警分局3樓禮堂舉行，副分局黃宗仁在警察局長詹永茂監交下，將分局長印信交接給新任分局長洪頂力。

詹永茂說，歸仁警分局雖然在短短6小時偵破馬來西亞女大學生命案，但派出所受理9月30日陳姓女大學生險被擄走案，未依規定開立三聯單有瑕疵，前任警分局長楊慶裕因此被調動職務，他要求員警受理刑案不要匿報，經查如有吃案情形，一定會要依規定嚴懲，員警依規定受理刑案，沒有破案，不要苛責，他希望員警走出陰霾，從那裡跌倒從那裡站起來，讓民眾重拾對警察的信心。

洪頂力說，他上任歸仁警分局長後，將加強教育各單位主管提高警覺性及具備敏感度，要隨時與被害人或學校窗口聯繫，並適時告知偵辦進度以安民心。針對國小以上校園加強周邊巡邏，每班巡邏及勤區查察勤務都要去巡簽，提高見警率；各所勤務表應顯示巡邏箱位置及學校名稱。