一年輔導8千人次失業者職訓 雲嘉南分署連4年獲金牌

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署每年開辦上百種職業訓練課程，協助民眾學習技能投入就業市場，榮獲108年度「人才發展品質管理系統 TTQS金牌」，勞動力發展署署長施貞仰頒獎，雲嘉南分署副分署長許慧香代表領獎，未來將依市場趨勢續推創新課程。

勞動部推動「人才發展品質管理系統TTQS」，是我國唯一國家級訓練品質認證系統，108年度全國有1874家單位接受評核，最後僅有40家單位獲選「金牌」，包括12家企業機構與28個訓練機構，金牌獲獎率僅2%，雲嘉南分署本次是四度奪金，在整體訓練品質及成效深獲肯定。

雲嘉南分署副分署長許慧香表示，分署每年輔導約8千人次參加失業者職前訓練，就業率超過八成，以及輔導逾8萬人次參加在職進修訓練，訓練能量大且是公部門訓練機構，在辦訓品質上都以高規格高標準看待，具國家級水準，課程也根據市場趨勢不斷推陳出新，像是開辦5+2創新產業、AI人工智慧等先進訓練課程等，許慧香鼓勵民眾可以透過職訓，學習市場上較缺工或較不易取代的職類技術，提升職場競爭力。