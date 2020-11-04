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棒球教練轉行果農草生栽培紅龍果 勇奪全國評鑑冠軍
嘉義縣52歲果農蔡銘旺受了「這一生，至少當一次傻瓜」書本啟發，不當棒球教練轉行當農夫，9年來在水上鄉南鄉村租地以草生栽培管理法，栽種紅龍果，栽培紅龍果甜度高達23度，日前參加農委會「全國紅龍果優質果品評鑑會」，勇奪紅肉組冠軍，縣府農業處長許彰敏、議員林緗亭等，貼紅紙慶賀。
農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所舉辦「109年全國紅龍果優質果品評鑑」邁入第12屆，今年參賽踴躍，共白肉組30組和紅肉組69組參賽，紅肉組由水上鄉農民蔡銘旺奪全國冠軍，評鑑由農糧署作物生產組、屏科大、農試所、台北果菜公司與大紅品種選育人等產官學專家業者組評審委員，依據儀器檢測、外觀審視及品嘗評分。
棒球教練出身的蔡銘旺，非農家出身，對紅龍果栽培有興趣，9年前看書查資料，請教水上農會及農業專家，投入種植，受「這一生，至少當一次傻瓜」書本啟發，蔡銘旺經營的「旺旺來火龍果園」使用適量有機肥，不使用化學農藥、除草劑，果樹與草共生，配合政府政策加入有機轉型期驗證。
蔡銘旺說，「這一生書本主角木村阿公，是我的偶像，朝向當傻瓜的目標前進中。」他認為植物自然生長需要「陽光、水和空氣」，草生維持生態，只要勤於疏花疏果，注重果園裡清園，就算不多施用肥料，也能產出高品質、甜度21-22的紅龍果。蔡銘旺108年全國評鑑獲優選後，今年再挑戰奪冠，他感謝水上農會及縣府農業處指導與鼓勵。
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